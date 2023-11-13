Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро

Запланированное увеличение военной помощи является "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее", заявил Борис Писториус.

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Писториус заявил, что Германия увеличит военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Берлин удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 миллиардов евро. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире немецкого телеканала ARD.

По его словам, запланированное увеличение военной помощи является "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее".

"Мы не хотим оказаться в следующем году в ситуации, когда нам придется выдвигать дополнительные требования, когда это будет важно. Именно поэтому увеличение является важным сигналом - особенно сейчас, кстати, когда Украина должна продолжать свою борьбу, и в то же время часть внимания общественности во всем мире больше сосредоточена на Израиле", - заявил министр.

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Как пишет издание Deutsche Welle со ссылкой на источники, решение должны принять уже 16 ноября на заседании бюджетного комитета бундестага.

Как сообщал Главред, 11 ноября немецкая газета Bild сообщила, что Министерство финансов Германии решило удвоить военную помощь Украине на следующий год. Изначально планировалось выделить 4 миллиарда евро.

Издание Reuters писало, что коалиция немецкого канцлера Олафа Шольца согласилась на удвоение этой суммы до 8 миллиардов евро. В случае одобрения оборонные расходы Германии повысятся до 2,1% от ВВП, что превышает 2%, согласованные между членами НАТО.

Официального подтверждения этой информации еще не было.

Военная помощь Украине

США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. При этом Минобороны США призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее.

Новое правительство премьера Словакии Роберта Фицо не приняло предложение бывшего Министерства обороны страны относительно четырнадцатого пакета военной помощи для Украины, который составлял более 40 миллионов евро.

Венгрия пытается заблокировать выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро от Евросоюза. Но вето Венгрии не остановит помощь, потому что ЕС может его обойти. Евросоюз может обратиться за помощью к другим странам-членам ЕС отдельно. Путем двусторонних соглашений удастся собрать ту же сумму.

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