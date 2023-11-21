Перемирие или гарантии безопасности: журналист назвал 3 сценария завершения войны

Одним из вариантов завершения войны является подписание мирного договора между Украиной и страной-агрессором РФ, если у обеих сторон будут исчерпаны ресурсы.

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Журналист назвал 3 сценария завершения войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скрин

Существует как минимум три возможных сценария свершения войны в Украине. В частности, могут быть приняты гарантии безопасности для украинцев или может быть подписан мирный договор.

Такое мнение высказал политический эксперт и журналист Виталий Портников в эфире "Говорит великий Львов". Он отмечает, что возможны различные варианты дальнейшего развития событий.

"Могут быть разные варианты. Могут быть гарантии безопасности для украинцев, которые не позволят россиянам больше продвигаться. Может быть исчерпание ресурсов, когда война остановится на линии разграничения и может быть перемирие, которое Россия и Украина подпишут не с третьими странами, а между собой", – отметил Портников. видео дня

Он предполагает, что возможен также третий вариант – когда украинские военные возьмут под огневой контроль оккупированные территории.

"Может быть третий вариант, когда Россия будет считать, что она контролирует определенные украинские территории, но не сможет там находиться, потому что эти территории будут под огневым контролем ВСУ. Может быть разное, даже сейчас, когда мы находимся в ситуации предчувствия позиционной войны", – отметил журналист.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Война в Украине

Ранее издание The Hill писало, что Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с РФ. Украина сохраняет тактическое преимущество на фронте, даже если перед украинскими военными стоит сложная задача длительной войны против страны-агрессора РФ.

Напомним, эксперт Сергей Грабский сказал, что нам дает прорыв на левобережье Херсонщины. Защитники Украины могут расширить полосу размещения и увеличить активные действия на левом берегу Днепра, чтобы потом создать для оккупантов максимальные трудности.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по больнице Донецкой области, есть погибшие и много раненых. Захватчики ударили по больнице и шахте в городе Селидово. Известно о двух погибших и восьми раненых.

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