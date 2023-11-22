Путин копирует Сталина, который устроил Голодомор в Украине – легендарный историк

Президент страны-агрессора России Владимир Путин следует политике советского лидера Иосифа Сталина, пытаясь уничтожить Украину.

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Как говорит Тимоти Снайдер, Путин во многом копирует политику Сталина касаемо Украины / коллаж Главред, скриншоты из видео

Президент страны-агрессора России Владимир Путин во многом следует политике советского диктатора Иосифа Сталина, пытаясь уничтожить украинскую зерновую инфраструктуру и спровоцировать голод в разных уголках мира. Об этом 21 ноября заявил в рамках специального видеообращения известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

Русский диктатор Путин пытается продемонстрировать свой контроль над Украиной и потому объявляет лидерам стран Африки и Азии ‒ мол, теперь он "хозяин продовольствия".

"Что он теперь имеет власть над голодом. Что он будет решать, кому жить, а кому умирать. Что, конечно, является очень прямым эхом 1930-х годов и политики Сталина", – подчеркнул Снайдер.

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По его мнению, политика российского президента основывается на уверенности в советском прошлом.

"Он уверен, что Украины не было, нет и быть не может, поэтому все, что делается против украинцев, должно быть оправдано. Так же, как Сталин и сталинисты были уверены, что есть одно единое будущее, единый определенный коммунизм, определенный Советский Союз, и потому все, что делалось в Украине, так или иначе было оправдано", – подытожил Снайдер.

Кризис в России и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что ситуация внутри России обостряется. Согласно прогнозу Подоляка, страну-агрессора РФ уже в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что распад России уже начался. По мнению чиновника, теперь нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как считает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы к свержению Путина.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что вероятность распада России действительно стала высокой. Украинцы показали порабощенным РФ народам, что российское государство можно побороть.

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