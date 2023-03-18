Украина показала, что Москву можно побороть: Вятрович оценил сценарий распада России

Агрессор Россия потерпела крупнейшие военные и политические поражения, отметил бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Украинцы показали порабощенным народам России, как нужно бороться - Вятрович / Коллаж Главред, УНИАН

Сегодня вероятность распада России стала высокой. Она потерпела крупнейшие военные и политические поражения и оказалась в такой международной изоляции, в которой еще не была. Украина показала народам порабощенной РФ, что Москву можно побороть. Об этом рассказал украинский историк, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В чате на Главреде он рассказал о том, что сегодня вероятность распада страны-оккупанта России стала высокой. Москва потерпела беспрецедентные поражения в своей современной истории и находится в сильнейшей международной изоляции.

"Сейчас, как никогда раньше, есть вероятность, что Россия развалится. Никогда раньше Россия не терпела таких поражений – не только военных, но и политических. Никогда раньше Россия не оказывалась в такой международной изоляции, как сейчас", - отметил Вятрович.

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По словам историка, украинцы показали порабощенным народам РФ настоящий пример борьбы.

"Никогда раньше те порабощенные народы, что входят в состав РФ, не имели такого яркого примера того, что Россию можно побороть, который они получают сейчас, глядя на украинцев", - подчеркнул Владимир Вятрович.

Смотрите чат с Владимиром Вятровичем на Главреде

Россию ждет кризис и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что ситуация внутри страны-агрессора России обостряется. Усиливается конфликт между Минобороны оккупантов и главарем боевиков ЧВК Вагнера Пригожиным. Подоляк сделал прогноз, согласно которому в ближайшие месяцы РФ ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что распад РФ уже начался. По его словам, нужно не допустить распространения ядерного оружия. Также Данилов считает, что в России есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла серьезные потери в ходе боевых действий против Украины. Согласно его прогнозу, через 3 месяца экономика РФ не позволит ей вести войну.

Война России против Украины: