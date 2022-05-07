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Путин видит себя современным Сталиным: историк объяснил, почему 9 мая - дедлайн в войне в Украине

7 мая 2022, 01:33

Сознание диктатора Путина глубоко мистическое. Он постоянно цепляется за нумерологию, цифры. Именно поэтому он и войну начал в ночь с 23 на 24 февраля.

Путин, Сталин
Путин видит себя современным Сталиным, считает Вятрович / Фото Reuters, Википедия

Кремль не выполнит свои задачи до дня "победобесия" в РФ 9 мая. Но это вовсе не означает, что в ситуации в России произошел непоправимый перелом. У РФ еще достаточно ресурсов для продолжения войны.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

По его словам, какого бы результата не добились российские войска к 9 мая, Кремль попытается представить это как победу.

"Возможно, в качестве победы представят попытку закрепиться в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей. Возможно, Россия попытается захватить большее количество территорий – распространить свое влияние на часть юга Украины. Но это все", - сказал Вятрович.

Украинская армия с каждым днем ​​становится все сильнее и профессиональнее, она получает вооружение от Запада, поэтому все эти "победы" и планы Путина постепенно терпят крах, добавил экс-директор Украинского института национальной памяти.

Вятрович также объяснил, почему определенные даты так важны для кремлевского диктатора Путина.

"Сознание Путина глубоко мистическое. Он постоянно цепляется за нумерологию, цифры. Именно поэтому он и войну начал в ночь с 23 на 24 февраля – в честь Дня защиты отечества. Очевидно, он хотел бы закончить войну ко Дню победы, то есть к 9 мая",- отметил он.

"9 мая - это одна из основ национального мифа современной России. Победа и все, что касается 9 мая – это все то, что, по мнению Путина, должно стать основой для объединения и создания российской нации. Поэтому ему важно показать созвучность своих побед с победами Сталина, потому что Путин видит себя современным Сталиным. Для него лично это очень важно", - сказал Вятрович.

Историк добавил, что Путин понимает пропагандистский потенциал победного завершения своих действий к 9 мая.

"Именно поэтому, несмотря ни на что, Путин будет пытаться до 9 мая представить как победу что угодно, вроде бы сделав значимый подарок для россиян", - резюмировал Владимир Вятрович.

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Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович прогнозирует, что в ближайшие дни российские оккупанты могут увеличить интенсивность боев. Активное наступление следует ожидать на Криворожском, Запорожском направлении и по направлению в зону ООС. Вероятность эскалации боевых действий существует в связи с приближением Дня победы 9 мая.

Военный эксперт Михаил Жорохов считает, что перелом на фронте начнется после 15 мая - тогда Украина в полной мере может начать осваивать все поставки вооружения от партнеров. Пока что нашим военным нужно выстоять, поскольку армия России имеет значительное количество мобилизационного резерва.

Тем временем президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. Это позволит ему полноценно мобилизовать российские резервные силы при их попытке завоевать восточную и южную части Украины, считают американские и западные чиновники.

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