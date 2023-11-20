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Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с РФ – The Hill

Алёна Воронина
20 ноября 2023, 20:50
Украина сохраняет тактическое преимущество на фронте, даже если перед украинскими военными стоит сложная задача длительной войны против страны-агрессора РФ.
Украинские военные
Украина получила ключевую победу в войне на истощение с РФ/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ

Защитники Украины, пытаясь выйти из тупика, одержали победу, когда смогли закрепиться на восточном (левом) берегу реки Днепр. Украинским воинам такими действиями удалось отбросить российских оккупантов с другого фронта.

В то же время армия страны-агрессора России осуществляет попытки захватить позиции, наступая на востоке Украины. Об этом говорится в статье издания The Hill.

В статье авторы отмечают, что хотя западные страны надеялись на прорыв украинской армии во время летнего контрнаступления, война с тех пор превратилась в битву на истощение, и ни одна из сторон не смогла достичь реальных успехов. И вряд ли защитникам Украины или российским оккупантам удастся провести какие-то неожиданные маневры в следующие несколько месяцев.

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Тактическое преимущество на фронте сейчас на стороне Украины

Несмотря на отсутствие прорыва во время летнего контрнаступления, сейчас Украине удалось открыть новый фронт в Херсонской области. Защитники Украины успешно высадились через реку Днепр и удерживают там позиции, отмечается в статье издания. Отмечается, что такое положение дел будет давить на российских захватчиков и также может отвлечь их от боев в Запорожской области.

Профессор военной истории и политики Корнельского университета Дэвид Силби выразил мнение, что последние события указывают на то, что Украина сохраняет тактическое преимущество на фронте, даже если перед ВСУ стоит сложная задача длительной войны против большей российской армии.

Но при этом он отметил, что Украина имеет небольшое преимущество. По его словам, ситуация, которая разворачивалась в последние несколько месяцев, напоминает напряженные бои Первой мировой войны, когда прогресс измеряется ярдами, а не милями.

В то же время Дэвид Силби подчеркнул: нынешние события показывают перспективу того, что украинские военные будут угрожать контролю страны-агрессора России над Крымом.

Какими могут быть боевые действия зимой

В статье отмечается, что наступление украинских военных вероятно будет продолжаться в течение зимы, но возможно оно будет происходить в более ограниченном масштабе.

В то же время российские захватчики пытаются захватить остальную часть Луганской области на северо-востоке и восточную часть Донецкой области.

В издании напомнили, что сейчас одни из основных боев происходят возле Авдеевки Донецкой области, где оккупанты возобновили наступление в прошлом месяце. Однако российские захватчики понесли у этого города большие потери. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оборона Авдеевки имеет решающее значение для целей Вооруженных сил Украины и истощает российскую власть.

Директор отдела исследований внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хэнлон отметил, что большая по количеству российская армия больше оснащена для длительной войны, и российский диктатор Владимир Путин, похоже, готов подождать.

Но О'Хэнлон сомневается, что Москва сможет достичь "чистой победы". В то же время он отмечает, что не видит сейчас заметного импульса с обеих сторон.

"Определенно нет заметного импульса с обеих сторон, и я вижу очень мало шансов, что это изменится в ближайшее время. Есть больше вещей, которые могут сломать путь России в ближайшие несколько месяцев, чем вещей, которые могут сломать путь Украины в политическом и военном плане. Украине трудно развивать импульс", – отметил эксперт.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

Ранее сообщалось, что ВСУ "перемалывают" оккупантов на Левобережье – за месяц уничтожили тысячи россиян. Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам значительные потери левому берегу Днепра в Херсонской области. Это заставило россиян перебрасывать дополнительные части оккупантов с других участков фронта, рассказал заместитель начальника штаба эстонской дивизии Янно Мярк.

Президент Польши Анджей Дуда дал тревожный прогноз и предупредил о новой войне. Он выразил убеждение, что "если Россия не будет одержана победой, то она нападет снова".

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война в Украине вторжение России Херсонская область
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