ВСУ 'перемалывают' оккупантов на Левобережье: за месяц уничтожили тысячи россиян

Российские войска приложили немало усилий, чтобы не допустить расширения украинских плацдармов, говорит Янно Мярк.

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ВСУ уничтожают оккупантов на Левобережье / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам значительные потери левом берегу Днепра в Херсонской области.

Это заставило россиян перебрасывать дополнительные части оккупантов с других участков фронта, рассказал заместитель начальника штаба эстонской дивизии Янно Мярк, сообщает ERR.

Он отметил, что российские войска приложили немало усилий, чтобы не допустить расширения украинских плацдармов на Днепре или переброски туда дополнительных сил.

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По его словам, потери российских войск там также очень большие.

"Потери за этот четырехнедельный период оцениваются в около 3500 российских военнослужащих, как ранеными, так и убитыми", - подчеркнул эстонский офицер.

Эстонский полковник уточнил, что это уже заставило российское командование перебросить в этот район подразделения с других фронтов.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ взяли плацдарм на Левобережье и выбивают тылы оккупантов. Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач, сообщили в ОК "Південь".

Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе новой атаки оккупантов на Херсонщине был разрушен важный объект. Российские войска нанесли удар по Белозерке на Херсонщине, в результате чего пострадали мирные жители.

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