"РФ нападет снова": Дуда дал тревожный прогноз и предупредил о новой войне

Если Россия не будет побеждена, то она нападет снова, уверен Анджей Дуда.

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Анджей Дуда рассказал об опасности заморозки войны с РФ / Офис президента, Украинская добровольческая армия

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что поддержка Украины является чем-то очевидным.

"Как Польша, мы поддерживаем Украину и будем продолжать это делать. По нашему мнению, это нужно делать до полной победы – то есть до восстановления международно признанных границ. Украина должна получить твердые гарантии безопасности, а это, по нашему мнению, является гарантией вступления в НАТО. Мы поддерживаем нашего соседа на этом пути", – подчеркнул он во время пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо в Варшаве, сообщает PAP.

Президент Польши выразил убеждение, что "если Россия не будет побеждена, то она нападет снова".

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"У нас нет никаких сомнений, что сегодня Украина – это то место, где решается судьба нашей безопасности", – заявил польский лидер.

Он добавил, что с его точки зрения "поддержка Украины является чем-то очевидным". Дуда напомнил, что Польша уже выслала в Украину более 300 танков, свыше 100 единиц бронетехники, сотни тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также бесконечное количество бронежилетов, шлемов, униформы.

"Мы та страна, через которую сегодня идут поставки для Украины. Не только военные поставки, но и любые другие, идущие в Украину из Европы, Запада, мира", – сказал он.

"Я надеюсь, что польская власть, вне зависимости от политического лагеря, будет продолжать эту политику, которая является политикой в польских, а также европейских интересах", – подытожил президент.

Ранее Дуда раскрыл, чем должна завершиться война с РФ. Компромиссного решения в этом вопросе нет, "Россию можно остановить, только если ее одержать победу", считает Дуда.

Напомним, что Дуда резко высказался в адрес президента РФ. Запад должен сделать так, чтобы утомить российское общество и замучить российского диктатора Владимира Путина, такое заявление сделал президент Польши.

Польша может отправить своих военных в Украину. Президент Польши Анджей Дуда не исключает размещения польских войск в Украине при прекращении огня с Россией.

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