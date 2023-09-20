Зеленский призвал Трампа обнародовать свой мирный план и обозначил "красные линии"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа публично презентовать свой план действий по окончании войны в Украине.
Глава государства акцентировал внимание на "красных линиях" в мирном плане окончания войны, сообщает CNN.
В частности, Зеленский предупредил Трампа, что Киев не будет рассматривать какой-либо мирный план, если он будет предусматривать отказ Украины от своих территорий.
"Итак (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира", – сказал Зеленский.
Заявления Трампа о войне в Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему приятно слышать похвалу от российского диктатора Владимира Путина, так как лояльное отношение главы Кремля говорит о том, что он занял якобы правильную позицию относительно войны в Украине.
В июне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну. В интервью Reuters экс-глава Белого дома сказал, что в войне России и Украины нужен "правильный переговорщик". По его мнению, чтобы остановить войну, нужно уступить часть территории России. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США.
В ответ Трампу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет уступать территории ради завершения войны. Это вопрос самоуважения и свободы.
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