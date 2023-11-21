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ВСУ "прижмут" оккупантов: эксперт сказал, что нам дает прорыв на левобережье Херсонщины

Алёна Воронина
21 ноября 2023, 14:18
ВСУ могут расширить полосу размещения и увеличить активные действия на левом берегу Днепра, чтобы потом создать для оккупантов максимальные трудности.
Украинские военные, Сергей Грабский
Эксперт сказал, что нам дает прорыв на левобережье Херсонщины/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, УНИАН

Украинские военные добились значительных успехов на левобережье Херсонской области. Защитники Украины после увеличения активности на левом берегу Днепра могут создать максимальные трудности для российских оккупантов в будущем.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона. Он отмечает, что захватчики, следуя своей традиционной схеме, пытаются удержать все территории, которые сейчас находятся под оккупацией. И поэтому стране-агрессору России приходится "размазывать" свои войска по большой территории, уменьшая их плотность.

По словам эксперта, одними из целей ВСУ при создании плацдарма на левобережье Херсонщины является дезориентация российских оккупантов и уменьшение плотности войск РФ на Запорожском направлении.

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Грабский отмечает, что пока не приходится говорить о каких-то масштабных наступательных операциях украинских войск. Но в будущем могут возникнуть условия, при которых украинская армия может развивать локальные наступательные действия именно по этому направлению.

"Целью может быть максимально приблизиться к Крыму, из которого осуществляется обеспечение российских войск, действующих в Северной Таврии. Поэтому приближение к Крыму украинских огневых средств серьезно повлияет на возможность обеспечения группировки противника, которая действует на северо-таврическом направлении, и поэтому это достаточно серьезная угроза", – заявил Грабский.

По его словам, не стоит исключать варианта, что в будущем в случае насыщения инженерной техникой украинские войска могут начать проводить наступательные операции на этом направлении.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Создание ВСУ плацдарма на Левобережье Херсонщины

Ранее издание The Hill писало, что Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с РФ. Украина сохраняет тактическое преимущество на фронте, даже если перед украинскими военными стоит сложная задача длительной войны против страны-агрессора РФ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко озвучил реалистичный прогноз по боям на юге. По его словам, оккупанты не покидают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Командование ВС РФ сформировало тактические группы в количестве около двух бригад, которые должны противодействовать продвижению ВСУ на юге.

Также ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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война в Украине ВСУ вторжение России Херсонская область Сергей Грабский
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