Подкуп в биткоинах: нардеп из антикоррупционного комитета погорел на взятке

Нардеп предложил топ-чиновнику предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение выгодного решения.

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Нардепа Андрея Одарченко поймали на даче взятки / Коллаж: Главред, Фото: t.me/sap_gov_ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уведомили о подозрении действующего народного депутата, пытавшегося подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления.

"По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату, разоблаченному на предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - сообщается в Telegram САП.

Что известно о взятке в биткоинах

По информации прокуратуры, установлено, что народный депутат Украины высказал топ-чиновнику предложение предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение принятия Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено).

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"Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна составлять 8% от объема финансирования", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем подозреваемый предоставил топ-чиновнику – лицу, занимающему особо ответственное положение, часть этой неправомерной выгоды в размере 0,39 биткоина, что на время совершения сделки было эквивалентно $10 тыс.

В настоящее время народному депутату вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. "Расследование этого преступления стало возможным благодаря личному содействию генерального прокурора", - подчеркивают в САП.

"Отметим, что председатель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины сотрудничал с НАБУ и САП и способствовал расследованию противоправных действий", - указывается в сообщении прокуратуры.

Кого НАБУ поймало на взятке

В сообщении не указывается имя депутата. Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа" Андрее Одарченко, главе подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике. Он также является деканом факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли.

Ранее сообщалось о том, что в Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко. Мэра Сум поймали на взятке в размере 1,4 миллиона гривен.

Напомним, ранее суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева. Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен. Такое решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

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