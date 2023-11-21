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Никакого прорыва пока нет: эксперт озвучил реалистичный прогноз по боям на юге

Яна Ставская
21 ноября 2023, 05:28
В настоящее время украинские военные создают "буфер безопасности" для Херсона и всего правобережья.
Никакого прорыва пока нет: эксперт озвучил реалистичный прогноз по боям на юге
Эксперт советует не спешить с громкими выводами насчет наступления ВСУ на левом берегу / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты не оставляют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Командование ВС РФ сформировало тактические группы в числе около двух бригад, которые должны противодействовать продвижению ВСУ на юге, отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Действуют эти группы в районе Козачьих Лагерей и Крынков, пишет Коваленко в Telegram.

При этом украинские военные перерезали дорогу "первого рубежа" от Олешек к Новой Каховке, что осложнило положение оккупантов и подвязало их к трассе 2206.

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"Глубина сковывания - это 3-5 км территорий, контролируемых оккупантами", - уточнил Коваленко.

Основные силы российских десантников, добавил Коваленко, пока в ожидании.

При этом эксперт отметил, что сковывание сил противника на левом берегу требовала от ВСУ года работы, поэтому продвижение на этом участке будет тяжелым и, скорее всего, медленным.

В настоящее время украинские защитники создают "буфер безопасности" для правого берега Днепра, тем самым отбрасывая врага все дальше от позиций, которые позволяли терроризировать Херсон и окрестности.

Бои за юг

Согласно сводке Генштаба, ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и бьются там с вражескими силами.

По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, подразделения армии Украины в Херсонской области отодвинули оккупационные войска агрессора России от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров и продолжают закрепляться на левобережье.

Однако, в ответ на наступательные действия ВСУ, Россия перебрасывает на юг больше войск. Новоприбывшие захватчики располагаются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у оккупантов размещены тренировочные базы.

Вместе с тем, у россиян там большие потери. Недавно росийские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто покинули ключевые позиции и убежали.

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война в Украине ВСУ Херсонская область война России и Украины
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