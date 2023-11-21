РФ готовит массированные ракетные удары: в британской разведке назвали сроки

Одна из целей России - ослабление противовоздушной обороны Украины, не исключили в разведке Британии.

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РФ готовит ракетные удары / Коллаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Минобороны РФ

Российские оккупанты воздерживаются от запуска крылатых ракет по Украине, что позволяет накопить их запас для массированных ударов, однако в больших количествах использует ударные дроны "Шахед".

Это ослабляет украинскую противовоздушную оборону, говорится в отчете разведки, опубликованном в социальной сети Х Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"В период с 18 по 19 ноября 2023 года Россия запустила около 50 беспилотных летательных аппаратов односторонней атаки иранской разработки "Шахед", преимущественно в направлении Киева. Их запускали волнами по двум направлениям – от Курска c востока и от Краснодара с юго-востока" - говорится в сводке.

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Одной из целей России, вероятно, было ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы сформировать боевое пространство перед согласованной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины, не исключают в британской разведке.

"Россия в настоящее время воздерживается от запуска своих лучших крылатых ракет воздушного базирования со своего парка тяжелых бомбардировщиков в течение почти двух месяцев, что, вероятно, позволяет ей накопить значительный запас этого оружия. Россия, скорее всего, применит эти ракеты, если повторит прошлогоднюю попытку уничтожить важнейшую национальную инфраструктуру Украины", - добавили в британской разведке.

/ @DefenceHQ

Ранее сообщалось, что в Украине ночью прогремели взрывы: РФ нанесла новый удар ракетами и дронами. В ночь на вторник российские оккупанты нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев прикрывают три радиуса ПВО. Боевое крещение комплекс Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами".

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский назвал сроки и вероятные цели массированных ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.

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