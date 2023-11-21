В Украине ночью прогремели взрывы: РФ нанесла новый удар ракетами и дронами

В ночь на вторник российские оккупанты нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Украине.

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РФ атаковала Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скриншот

В ночь на вторник, 21 ноября, российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе Шахед и 5 ракет двух типов.

Силы ПВО Украины сбили 10 дронов и одну ракету, говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131", - подчеркивается в сообщении.

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Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных беспилотников.

В результате вражеского удара разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

/ Facebook/kpszsu

Где гремели взрывы

Отметим, что в ночь на вторник в Хмельницком районе были слышны взрывы, в регионе работали украинские силы ПВО.

"Жители Хмельницкого района могли слышно взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - сообщил в Facebook заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что Россия массированно атаковала Украину дронами. Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений - постоянно меняли векторы движения по маршруту.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев прикрывают три радиуса ПВО. Боевое крещение комплекс Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами".

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский назвал сроки и вероятные цели массированных ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.

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