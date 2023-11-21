В Украине ночью прогремели взрывы: РФ нанесла новый удар ракетами и дронами

В ночь на вторник, 21 ноября, российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе Шахед и 5 ракет двух типов.
Силы ПВО Украины сбили 10 дронов и одну ракету, говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных беспилотников.
В результате вражеского удара разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.
Где гремели взрывы
Отметим, что в ночь на вторник в Хмельницком районе были слышны взрывы, в регионе работали украинские силы ПВО.
"Жители Хмельницкого района могли слышно взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - сообщил в Facebook заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Удары РФ по Украине
Ранее сообщалось, что Россия массированно атаковала Украину дронами. Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений - постоянно меняли векторы движения по маршруту.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев прикрывают три радиуса ПВО. Боевое крещение комплекс Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами".
Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский назвал сроки и вероятные цели массированных ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.
Больше военных новостей:
- Операция "Майдан-3": Кремль готовит массовые провокации в Украине
- "Угрожает европейской безопасности": Шольц сделал важное заявление о войне в Украине
- В Украине налаживают масштабное производство ракет: как будут применять