'Угрожает европейской безопасности': Шольц сделал важное заявление о войне в Украине

Россия своей войной нарушает давно оговоренное правило, что границы не могут быть изменены с помощью силы.

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Шольц призвал Россию прекратить войну / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 53 отдельная механизированная бригада

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна как можно скорее завершить войну в Украине, ведь агрессия Кремля причиняет страдания почти всему миру.

"Нападение России на Украину и его далеко идущие последствия причиняют страдания почти всему миру. Мы разделяем мнение: Россия должна как можно скорее завершить агрессию", - заявил Шольц на пресс-конференции.

Он также поблагодарил Турцию и ее лидера лично за то, что они сыграли конструктиву и важную роль в том, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно несмотря на продолжение боев.

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"Горько, что Москва не продлевает эту договоренность", - добавил канцлер.

Он также отметил, что Россия своей войной нарушает давно оговоренное правило, что границы не могут быть изменены с помощью силы.

"Это является сменой времен, и это угрожает европейской безопасности", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Напомним, что Шольц анонсировал мощный пакет помощи для Украины. Германия готовит зимний пакет помощи для Украины, основной задачей которого будет создание "защитного щита" для противостояния атакам РФ.

Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что украинские силы очень тщательно готовили операции и продолжают работать с настойчивостью и целеустремленностью.

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