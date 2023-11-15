Штайнмайер разнес Путина: пусть даже не думает, Германия не забудет об Украине

Угроза агрессии страны-оккупанта России нависла не только над Украиной, но и соседними государствами, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Германия не собирается привыкать к бесчеловечной агрессии России - Штайнмайер / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот YouTube

Директор России Владимир Путин рассчитывает, что мир забудет о войне против Украины, однако Германия не допустит такого развития событий. Берлин не будет привыкать к бесчеловечной агрессивной войне Москвы. Угроза нависла не только над украинским государством, но и соседними странами. Об этом заявил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщает Tagesschau, он рассказал о том, Украина, особенно в условиях войны в Израиле, должна получить больше поддержки. Нельзя забывать о российско-украинской войне.

"Расчет Путина состоит в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", - отметил Штайнмайер. видео дня

Также он добавил, что Берлин не собирается привыкать "к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России".

Кроме того, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что угроза со стороны Москва нависла не только над украинским государством, но и над соседними странами.

Война России против Украины

ВСУ выбивают войска РФ с левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили в Генеральном штабе. Украинские войска отбрасывают оккупантов с занятых ими позиций и ведут контрбатарейную борьбу.

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