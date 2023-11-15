Штайнмайер разнес Путина: пусть даже не думает, Германия не забудет об Украине

Директор России Владимир Путин рассчитывает, что мир забудет о войне против Украины, однако Германия не допустит такого развития событий. Берлин не будет привыкать к бесчеловечной агрессивной войне Москвы. Угроза нависла не только над украинским государством, но и соседними странами. Об этом заявил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Как сообщает Tagesschau, он рассказал о том, Украина, особенно в условиях войны в Израиле, должна получить больше поддержки. Нельзя забывать о российско-украинской войне.
"Расчет Путина состоит в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", - отметил Штайнмайер.видео дня
Также он добавил, что Берлин не собирается привыкать "к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России".
Кроме того, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что угроза со стороны Москва нависла не только над украинским государством, но и над соседними странами.
Война России против Украины
ВСУ выбивают войска РФ с левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили в Генеральном штабе. Украинские войска отбрасывают оккупантов с занятых ими позиций и ведут контрбатарейную борьбу.
В России все больше хотят переговоров с Украиной, отметили социологи Russian Field. Согласно данным исследования, 48% среди тех, кого удалось опросить, выступают за диалог Москвы и Киева.
Россия готовится к зимним ракетным ударам по Украине, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк. По его словам, россияне ведут доразведку и проводят работу с завербованными наводчиками.
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