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В Германии "заморожено" удвоение военной помощи Украине на 2024 год - Reuters

Анна Ярославская
17 ноября 2023, 12:41
Берлин собирался удвоить военную помощь Украине на следующий год до 8 миллиардов евро.
Бундестаг, ВСУ
Бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение бюджета на 2024 год / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay.com

В Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла военная помощь для Украины на следующий год на сумму в 8 миллиардов евро.

Как пишет Reuters, 17 ноября бюджетный комитет ФРГ приостановил окончательные обсуждения проекта бюджета на 2024 год после запрета Конституционным судом правительству перевести 60 миллиардов евро из неиспользованных средств, полученных во время пандемии, на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Один из двух разделов бюджета, который не удалось утвердить, содержит удвоение военной помощи Украине до 8 миллиардов евро в 2024 году.

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Сейчас власти Германии пытаются найти решение проблемы с финансами, чтобы разблокировать процесс принятия госбюджета и соответственно - для предоставления Силам обороны обещанной военной помощи.

Некоторые распределения расходов в ФРГ будут подробно обсуждаться в следующий четверг после специального заседания во вторник.

Военная помощь Украине от Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала массово расширить поддержку Украины для противодействия агрессии РФ. По ее словам, президент России Владимир Путин, полтора года атакующий Украину, рано радуется.

Берлин удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 миллиардов евро. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, запланированное увеличение военной помощи является "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее".

Абсолютное большинство депутатов немецкого парламента поддерживает продолжение помощи Украине. Однако 16 ноября Бундестаг не поддержал предложение оппозиции о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Данный вопрос будет передан на рассмотрение и доработку Комитета по иностранным делам.

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