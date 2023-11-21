От этой битвы будет зависеть ход войны: россияне начали штурм стратегического города

Председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал о напряженной ситуации вблизи города, подчеркивая, что защитники находятся в сложных условиях, но удачно удерживают позиции. Об этом он рассказал в интервью NV.
"Самое главное наше достижение за этот период – то, что линия обороны держится, никаких прорывов нет", – отметил Барабаш.
Даже при небольшом расширении "серой зоны" стратегически важные объекты, включая коксохимический завод, остаются под контролем Сил обороны. В последнее время враг преимущественно проводит наступление пехотой, а изменение погодных условий на востоке затрудняет их способность использовать технику.
"Потому что почвы очень тяжелые – так называемый глинозем в нашем направлении - и техника становится. Не только колесная, но и техника на траках (гусеничная – ред.) также просто не может ехать",– пояснил Барабаш.
Противник сейчас использует в основном пехоту, и даже эта численность значительно уменьшилась - с групп по 40 оккупантов до 8-12 человек. Вероятно, их силы иссякают.
В то же время глава Авдеевской МВА считает, что страна-агрессорка еще имеет достаточно резервов. Вероятно, штурм города был политическим решением, поэтому оккупанты продолжают наступление, пока смогут. Однако именно Авдеевка может стать ключевой в изменении ситуации на фронте.
"Остановить штурмовые действия или отвести войска, или что – то вроде такового -это должно быть какое-то политическое решение или глобальный перелом в этой войне в целом. И почему-то у меня такое впечатление, что этот перелом будет именно на Авдеевском направлении", - предположил Барабаш.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне готовятся к третьей фазе наступления на город Авдеевка в Донецкой области с целью его окружения.
Офицер Сергей Цехоцкий из 59-й отдельной мотопехотной бригады утверждает, что информация о прорыве украинской обороны в Авдеевке не соответствует реальной обстановке.
Оккупанты активно проводят военные операции в районе Авдеевки, нанося российским силам значительные потери в военном и техническом плане. Генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки (в период с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж считает, что наступление россиян с целью окружения Авдеевки является "моментом истины" для кремлевского диктатора Владимира Путина.
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