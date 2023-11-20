'Шансов больше нет': генерал-разведчик предупредил о новом приказе Путина

По словам генерала разведки, россияне ежедневно теряют под Авдеевкой лишь погибшими около 400-500 бойцов, но шансов окружить город враг не имеет.

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Генерал-разведчик сообщил о новом приказе Путина / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Оккупанты продолжают боевые действия в районе Авдеевки, нанося россиянам непомерные потери в живой силе и технике. Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005-2010 годах) Николай Маломуж считает, что наступление россиян с целью окружения Авдеевки - это "момент истины" для кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

"Он лично давал указание "захватить" город за две недели", - подчеркнул Маломуж.

Враг массово перебрасывает в наступление на позиции ВСУ в районе Авдеевки десятки подразделений, включая десантников, наемников, мобилизованных, а также чеченцев и бойцов группы "Вагнер". Однако украинская армия удерживает там прочные оборонительные позиции. Ситуация в Авдеевке сейчас сложная, поскольку российские силы массово концентрируются там, концентрируя все доступные войска с других фронтов и перебрасывая их из России. Даже Купянск, кажется, потерял для них приоритетность.

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"Шансов нынче замкнуть кольцо, тем более "взять" Авдеевку – у врага нет. Чтобы "взять", надо чрезвычайно мощные ресурсы дополнительные и время", – сказал генерал украинской армии.

Украинская армия не только отражает атаки врага, но и эффективно осуществляет поражение российских сил. В течение всего 18 ноября Вооруженные Силы Украины уничтожили 1190 оккупантов, значительная часть из них была ликвидирована в районе Авдеевки. Это примерно 400-500 вражеских бойцов ежедневно, что представляет собой значительные потери для противника на этом конкретном направлении. Кроме того, есть и раненые среди оккупантов. Украинская армия также активно наносит удары по технике российских войск.

"Сейчас выполняется задача уничтожать резервы на Авдеевке, на Бахмуте. И частично это такие же секторы, которые выполняют дополнительные задачи-Купянск, Шахтерск. Периодически Угледар, Марьинка", – добавил глава Службы внешней разведки (в 2005-2010 годах).

Враг, по указанию Путина, пытается захватить Донецкую и Луганскую области. Однако основной акцент для российских сил-это Авдеевка. Все это делается с целью демонстрации, якобы Вооруженные Силы Украины "не имеют успеха". Кроме того, для главы Кремля важно иметь конкретные "победы" перед стартом избирательной кампании, поскольку весной 2024 года в России запланированы выборы президента.

"Чувствуем, что будет очень тяжело. Но, предвижу, согласно оценке ситуации, мы там выстоим. А в перспективе, возможно, пойдем в контратаки. Если не там, то в других секторах рядом", – сказал Маломуж.

Наступление россиян на Авдеевку

В неудачных попытках захвата Авдеевки в Донецкой области российские оккупанты несут катастрофические потери. Кроме того, отмечается, что командиры армии РФ проявляют равнодушие к судьбе своих подчиненных. Это подтверждает перехват, опубликованное Главным управлением разведки Минобороны.

В отчете Института изучения войны отмечено, что украинские войска успешно провели атаку в районе Авдеевки и отличились продвижением вперед 19 ноября.

Также, как сообщается в новом отчете британской разведки, в течение последней недели наиболее интенсивные бои отличились на трех участках фронта, но ни одна из сторон не добилась существенного прогресса.

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