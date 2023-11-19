"Трупы вывозят КамАЗы": ВСУ устроили россиянам пекло в Авдеевке – перехват ГУР

В безуспешных попытках захватить Авдеевку Донецкой области российские оккупанты несут катастрофические потери.
При этом командирам армии РФ безразлична судьба своих подчиненных. Об этом идет речь в перехвате, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны.
Один из участников штурма Авдеевки рассказал о том, что военные госпитали оккупантов переполнены большим количеством раненых россиян. По его словам, их столько много, что часть лежит прямо на полу в коридорах, а некоторых распределили в гражданские больницы.
"Нас здесь вообще не понятно сколько держать будут. Ребят везут машинами каждый день. Я в гражданской больнице, потому что там все забито - без рук, без ног. 300 и 200 каждый день вывозят оттуда. Сюда везут Авдеевку в основном из разных сторон", – рассказал российский оккупант.
Смотрите видео - оккупанты рассказали о колоссальных потерях под Авдеевкой:
Бои за Авдеевку
Ранее сообщалось, что генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам. Российские оккупанты продолжают нести потери под Авдеевкой Донецкой области и проводят доукомплектацию своих подразделений, сказал Александр Штупун.
Напомним, ранее сообщалось, что под Авдеевкой Россия запускает танки-камикадзе по позициям ВСУ. Поскольку российским войскам не удается взять Авдеевку, они делают ставку на новую тактику и отправляют на позиции ВСУ танки-камикадзе.
Войска РФ добились незначительного продвижения в районе Авдеевки, полагают аналитики американского Института изучения войны. По оценкам ISW, захватчикам удалось добиться определенного успеха в направлении к северу от Авдеевского коксохима и промышленной зоне на юго-восточной окраине города.
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