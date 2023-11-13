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Россиян "выкашивают" тысячами: у РФ колоссальные потери под Авдеевкой – Барабаш

Алексей Тесля
13 ноября 2023, 18:42
Число уничтоженной военной техники российской армии на Авдеевском направлении превышают 400 единиц, говорит Виталий Барабаш.
Авдеевка, ВСУ
Продолжаются интенсивные бои за Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Потери российских оккупантов в Авдеевке Донецкой области превысили те, которые они понесли в Угледаре и Бахмуте, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Они уже достигли трех-четырех тысячи уничтоженных россиян, семь-восемь тысяч оккупантов получили ранения. При этом потери техники у захватчиков – более 400 единиц, отметил он в интервью Укринформу.

"Это однозначно несколько тысяч погибших, минимум три-четыре тысячи. Ну и раненых там уж точно семь-восемь тысяч. Многие говорят, что потери врага на Авдеевском направлении уже превысили его потери и в Угледаре, и в Бахмуте", - сказал начальник Авдеевской ГВА.

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При этом он обратил внимание на то, что количество уничтоженной военной техники российской армии на Авдеевском направлении превышают 400 единиц.

"По технике, цифры (потерь – ред.) называют разные. Одни говорят, что они потеряли более 200 единиц техники, другие – более 400. Я больше склонен ко второму варианту. Ведь только за первые сутки этого обострения, 10 октября, когда они ушли, ехало около 100 единиц техники и около 60 из них было уничтожено. Они шли колоннами, во время первой волны многие техники уничтожены", - добавил Барабаш.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки. Россияне сбрасывают на Авдеевку и в целом по линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что расширение "серой зоны" может угрожать окружению Авдеевки. Основные бои, по словам военного ВСУ, продолжаются в районе железнодорожной дороги. Россия превращает город в "кучу строительного мусора".

Самые интенсивные бои, по наблюдению разведки Эстонии, продолжаются на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово-Кременная в Луганской области.

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Авдеевка Барабаш война России и Украины
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