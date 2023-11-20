Прорыв обороны Авдеевки: офицер ВСУ прокомментировал информацию СМИ

Офицер Сергей Цехоцкий из 59-й отдельной мотопехотной бригады утверждает, что сообщение о прорыве украинской обороны в Авдеевке не соответствует реальной ситуации. Об этом он заявил в эфире "Радио свобода".
По словам Цехоцкого, ситуация вокруг Авдеевки отвечает тем задачам, которые ставит командование.
"Ситуация находится под контролем оперативного командования, под контролем командиров подразделений. Мы не будем освещать в эфире где кто прорвался, потому что это, скажем так, мало говоря, не соответствует действительности. А, во-вторых, чтобы не освещать эту ситуацию для врага", - сказал Цехоцкий.видео дня
Что сообщали в DeepState о прорыве обороны в Авдеевке
Проект DeepState сообщил, что российские войска фактически прорвали переднюю оборону Вооруженных сил Украины в промышленной зоне Авдеевки, двигаясь со стороны оккупированного города Ясиноватая - это юго-восточная часть города.
"Но пока артиллерия не дает им закрепиться и заставляет отходить. Тем не менее, это временные меры, и рано или поздно противник закрепится",– написали аналитики.
Наступление на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, в отчете Института изучения войны было указано, что российские войска продолжили свое продвижение к северу от коксохимического завода в Авдеевке и в промышленной зоне на юго-восточной окраине города.
По словам генерала Николая Маломужа, оккупанты продолжают активные боевые операции в районе Авдеевки, нанося российским войскам значительные потери как в личном составе, так и в технике.
В то же время, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун отметил, что россияне готовятся к третьей волне наступления на город Авдеевка в Донецкой области, с целью окружения города.
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