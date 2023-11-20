ВСУ идут на Мелитополь: генерал раскрыл потери врага и сообщил об успехе

Защитники Украины наносят врагу значительные потери и продолжают освобождать территорию от оккупантов. По словам генерала Александра Тарнавского, российские оккупанты активно используют запрещенные противопехотные мины ПОМ-2 на территории Украины. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в Телеграмме.
Всего, по его словам, на Таврическом направлении враг нанес 1 авиаудар, 1 ракетный удар, провел 29 боевых столкновений и совершил 544 артобстрела.
Он также сообщил, что наступательные действия на Мелитопольском направлении продолжаются.
"Наши защитники и Защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага составили 283 человека. 3 оккупанты сдались в плен", отметил генерал Тарнавский.
Также, за последние сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить 8 единиц военной техники. В частности, 1 ББМ, 4 БПЛА, 3 автомобиля. Уничтожен 1 склад боеприпасов.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ГУР отметили, что в результате взрыва в штабе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) 11 ноября были ликвидированы российские офицеры.
С тем, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска России вывели часть своих подразделений из захваченного Токмака и переместили их в другие города региона.
20 октября в Мелитополе, находящемся под оккупацией россиян, группа партизан устроила взрыв автомобиля, в котором находились оккупанты-мародеры.
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