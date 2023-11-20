ВСУ идут на Мелитополь: генерал раскрыл потери врага и сообщил об успехе

Российские захватчики не стесняются совершать военные преступления на украинской территории, включая использование мин, запрещенных международным правом.

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Генерал раскрыл потери врага и сообщил об успехе / коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха; 37 отдельная бригада морской пехоты.

Защитники Украины наносят врагу значительные потери и продолжают освобождать территорию от оккупантов. По словам генерала Александра Тарнавского, российские оккупанты активно используют запрещенные противопехотные мины ПОМ-2 на территории Украины. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в Телеграмме.

Всего, по его словам, на Таврическом направлении враг нанес 1 авиаудар, 1 ракетный удар, провел 29 боевых столкновений и совершил 544 артобстрела.

Он также сообщил, что наступательные действия на Мелитопольском направлении продолжаются.

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"Наши защитники и Защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага составили 283 человека. 3 оккупанты сдались в плен", отметил генерал Тарнавский.

Также, за последние сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить 8 единиц военной техники. В частности, 1 ББМ, 4 БПЛА, 3 автомобиля. Уничтожен 1 склад боеприпасов.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ГУР отметили, что в результате взрыва в штабе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) 11 ноября были ликвидированы российские офицеры.

С тем, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска России вывели часть своих подразделений из захваченного Токмака и переместили их в другие города региона.

20 октября в Мелитополе, находящемся под оккупацией россиян, группа партизан устроила взрыв автомобиля, в котором находились оккупанты-мародеры.

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