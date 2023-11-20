Населенного пункта больше не существует: стали известны детали боев на левом берегу Днепра

По словам Братчука, Силам обороны Украины удалось уничтожить несколько грузовиков на трассе Алешки-Новая Каховка, что значительно повлияет на логистику врага.

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Стали известны детали боев на левом берегу Днепра / Коллаж главред, фото: Минобороны Украины, Генштаб ВСУ

Спикер Украинской добровольческой армии"Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что одной из задач украинских защитников на левом берегу реки Днепр в Херсонской области является усложнение логистических маршрутов оккупантов.Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Что касается населенного пункта Крынки, то его фактически на сегодня не существует, потому что враг пытается уничтожить плацдармы, которые удерживают наши морские пехотинцы. Тяжелые бои продолжаются", - отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Он также добавляет, что противник использует все доступные средства для атаки, включая авиационное вооружение. Более того, в данный момент активно ведется контрбатарейная борьба не только правого берега с левым, а уже и плацдармы левого берега могут врагу соответствовать.

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По словам Братчука, также происходят рейдовые, разведывательно-диверсионные операции, приводящие к потерям российских оккупационных войск, как в личном составе, так и в их боевой технике.

"Можем отметить 501–й отдельный батальон морской пехоты, который накануне уничтожил несколько вражеских грузовиков на трассе Алешки-Новая Каховка. Это чрезвычайно тяжелая работа, есть потери. Но эти грузовики должны были обеспечить противника и боекомплектом, а теперь они уничтожены полностью. Именно нарушение этих логистических путей оккупантов-одна из задач наших ребят на левом берегу реки Днепр. Надо очень осторожно относиться об информировании относительно левого берега, однако о том, что можно говорить, мы говорим. Эти события происходят и будут продолжаться в ближайшее время", - подчеркнул Сергей Братчук.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, ранее Главред сообщал, что Вооруженные Силы Украины продолжают выполнять операции на левом берегу Херсонщины, заставляя российские войска отступать со своих позиций. По словам заместителя главы оперативного подразделения штаба армии Эстонии полковника Янно Мярка, в течение последнего месяца ВСУ успешно расширили контрольные пункты на левом берегу Днепра.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что украинские войска уже отодвинули оккупантов на расстояние от 3 до 8 километров от Днепра на Левобережье Херсонской области. Хотя ВСУ добились успехов, процесс происходил с определенным опозданием из-за активных действий оккупантов.

Как утверждается в материале CNN, на левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные удерживают новый плацдарм в течение примерно месяца. В течение этого периода ВСУ удалось закрепиться в районе населенного пункта Крынки.

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