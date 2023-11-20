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Есть погибшие и раненые: детали страшного утреннего удара по Херсону - ОВА

Юрий Берендий
20 ноября 2023, 10:30
По состоянию на сейчас известно о 2 погибших и одном раненном в результате утреннего обстрела Херсона.
Есть погибшие и раненые: детали страшного утреннего удара по Херсону - ОВА
Детали страшного утреннего удара по Херсону / Коллаж Главред, фото: Херсонская областная прокуратура, Минобороны РФ

Утром российские войска обстреляли автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

В результате нападения погибли два водителя, а еще один человек получил ранения. Также значительно повреждены автотранспорт и жилой дом.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

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"Следствие установило, что 20 ноября около 09:00 враг совершил обстрел Херсона из артиллерийского оружия. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - отметили в прокуратуре.

В общем, за минувшие сутки Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 9 раз, российский враг использовал для этого 61 снаряд.

В МВА Херсона отметили, что поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом и Приднепровском.

"В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки 5 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них один ребенок. Всем раненым оказана медицинская помощь", - резумировали в Херсонской ОВА.

Удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может использовать стратегию экономического террора. Чтобы парализовать экономику, россияне прибегают к тактике длительных воздушных тревог по всей территории Украины, которые объявляют как ответ на вероятную угрозу ударов.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, 15 ноября,территорию Запорожского района обстреляли ракетами российские войска. Один человек погиб, еще семеро ранены.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска обстреливают дома, откуда идет дым, поскольку с приходом похолодания жители Авдеевки в Донецкой области начали отапливать их буржуйками.

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