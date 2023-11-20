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Начали неожиданное наступление: результат удара ВСУ может быть впечатляющим - СМИ

Юрий Берендий
20 ноября 2023, 11:50
Успех Украины на левом берегу Херсонской области может стать важнейшим достижением ВСУ за последние несколько месяцев - указывает обозреватель BILD.
Начали неожиданное наступление: результат удара ВСУ может быть впечатляющим - СМИ
Это наступление может стать важнейшим достижением ВСУ за последние несколько месяцев / Коллаж Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ

Украина начала внезапное наступление на российские позиции-военный обозреватель Юлиан Репке прокомментировал остканни успехи Сил обороны Украины на Херсонщине. Об этом говорится в материале BILD.

В материале указывается, что представители украинской армии заявляют, что ВСУ удалось отбросить российские войска на левом берегу Днепра на несколько километров. Первоначальные оценки варьировались от трех до восьми километров - об этом накануне сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинское командование оценивает количество российских военных в этом районе в несколько десятков тысяч.

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"Противник продолжает вести артиллерийский огонь по правому берегу. Нас ждет еще много работы", - заявила Гуменюк.

Обозреватель BILD Юлиан Репке отмечает, что широкий Днепр уже год служит линией фронта и отделяет украинских военных от российских на юге. Правый берег контролируют ВСУ, тогда как россияне удерживают противоположный левый берег.

Он добавляет, что хотя украинские военные сообщают об "успешном прорыве" на левом берегу, российское командование сообщает о серьезных потерях, которые, по их словам, несут ВСУ, удерживая свои позиции на плацдарме.

"Если свежие отчеты от украинских военных будут подтверждены, это станет важнейшим достижением ВСУ за последние несколько месяцев. Контрнаступление, которое началось еще в июне, до сих пор развивалось медленно и результатом его было освобождение лишь нескольких небольших сел на южном и восточном направлении", резюмирует военный обозреватель.

Наступление ВСУ на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, воины ВСУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на Левобережье Херсонщины.

17 ноября президент государства Владимир Зеленский отреагировал на перемещение ВСУ на левобережье Днепра.

Как сообщили в официальном отчете морской пехоты Украины в Facebook, военные морской пехоты Вооруженных сил Украины успешно удерживают несколько плацдармов на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

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