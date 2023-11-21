В Украине срывают госзакупки для военных: Минобороны бьет тревогу

Госзакупки продуктов питания для военных срывает неизвестная компания.

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В Украине срывают госзакупки для военных / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны

Министерство обороны Украины заявило о том, что в стране пытаются сорвать государственные закупки продуктов питания для военных. Одна компания заблокировала торги в системе Prozorro. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Стало известно, что тендер был объявлен в начале месяца и в список компаний, которые заявили себя как участники, попала компания, не имеющая финансово-хозяйственной деятельности с 2016 года.

"Её банковские счета были закрыты, а документов, подтверждающих квалификационные критерии, нет", - комментирует Минобороны.

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Помимо прочего, в министерстве добавили, что данная компания предлагала самые высокие цены в сравнении с остальными компаниями, из-за чего ее предлоежние и было отклонено. В связи с этим, подозрительный участник подал в суд и тем самым заблокировал процесс определения победителей тендера.

"Такая деятельность свидетельствует о том, что компания приняла участие в торгах с целью сорвать процесс своевременной поставки на первый квартал 2024 года. Минобороны уже обратилось к правоохранителям с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований)", – сообщили в министерстве.

Этот случай спровоцировал Министерство обороны провести анализ ряда других тендеров в следствие чего выяснилось, что определенные признаки подобной схемы действия просматриваются и в других лотах. По мнению ведомства, это продуманные провокации и попытка злоумышленников срывать своевременные закупки для воинов, по факту которых также будут совершенны обращение к правоохранителным органам.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы планирует уволить трех генералов - Татьяну Остащенко, Александра Тарнавского и Сергея Наева. В Министерстве обороны Украины отреагировали на эти слухи. Заявление опубликована на странице ведомства в Facebook.

Также Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в ВСУ. Соответствующий договор подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и председатель организации Lobby X Владислав Грезев.

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