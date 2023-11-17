Как работает рекрутинг в армию и что будет с призывом: в Минобороны озвучили детали

В Украине стартовал рекрутинг в армию. В Минобороны рассказали, как это работает и что будет с призывом и ТЦК (военкоматами).

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Мобилизация, ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В Украине совсем недавно стартовал первый проект, направленный на привлечение мотивированных людей в службу в Вооруженных силах Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Как отмечает чиновница, украинцы привыкли к тому, что в ВСУ сейчас есть призыв и кадровые офицеры. Основная задача рекрутинга состоит в том, что расширить возможность для человека посмотреть ‒ какие вакансии, какие умения, знания и навыки человека могут пригодится в ВСУ.

По ее словам, рекрутинг и призыв будут дополнять друг друга. На сегодняшний день Украина находится в состоянии войны ‒ так что ВСУ необходимо, чтобы в войсках были люди, которые могут воевать.

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"Поэтому разнообразие инструментов собственно и рассчитано именно на то, чтобы каждый человек мог выбрать свой личный путь", – сказала Калмыкова.

При этом чиновница подчеркнула, что рекрутинговые центры не станут полноценной заменой ТЦК.

"Оба механизма будут работать параллельно. Если у нас люди начнут активно приобщаться к службе, мы сможем перейти на то, чтобы исключительно из-за рекрутинга люди могли начинать службу", – подытожила чиновница.

Мобилизация в Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.

В Украине приблизительно через месячный срок хотят запустить смарт-мобилизацию, при которой человек сможет самостоятельно выбрать специальность в армии.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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