Смарт-мобилизация: в Минобороны рассказали, когда ее запустят

В Минобороны рассказали, что планируют через месяц запустить смарт-мобилизацию в Украине.

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Цель смарт-мобилизации – дать возможность добровольцам выбрать себе профессию, говорят в Минобороны / коллаж Главред, фото УП, ua.depositphotos.com

В Украине приблизительно через месячный срок хотят запустить смарт-мобилизацию, при которой человек сможет самостоятельно выбрать специальность в армии. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, цель смарт-мобилизации – дать возможность добровольцам выбрать себе профессию или специальность для того, чтобы быть более эффективным в армии.

Как сказала Черногоренко, Силы безопасности и обороны – сейчас крупнейший работодатель в Украине.

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Чиновница объяснила, что в ведомстве понимают, что нужно что-то менять в подходах к мобилизации, чтобы человек мог чувствовать себя эффективным и понимал, какие у него есть навыки.

Замминистра добавила, что смарт-мобилизация позволит добровольцам целевым образом выбрать специальность в армии. После этого мобилизованный получит базовое военное обучение, а затем профессиональное.

В конце своего выступления Черногоренко рассказала, что первый эксперимент будут воплощен в жизнь как вариант возможности для украинцев мобилизоваться в качестве оператора дронов.

Мобилизация в Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил - в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко также заявлял, что в Украине могут усилить мобилизацию. По его словам, такой сценарий возможен, если агрессор Россия мобилизует около 700 тысяч своих граждан.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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