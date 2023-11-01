Будут ли повестки рассылать на смартфоны: в Минобороны рассказали о смарт-мобилизации

По словам профильного замминистра обороны Екатерины Черногоренко, пока смарт-мобилизация разрабатывается как пилотный проект.

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В Минобороны говорят, что пока смарт-мобилизация разрабатывается как пилотный проект / коллаж Главред, фото УНИАН

Недавно министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров рассказал, что его ведомство работает над пилотным проектом смарт-мобилизации. Сейчас заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Единые новости" немного детальнее рассказала об этом проекте.

"Считаем, что это очень перспективный проект. Это может основать подход по рекрутингу в армии, возможности маршрутизации уже военнослужащих в те подразделения, воинские части, бригады, где они будут наиболее эффективными. А это, собственно, и есть наша цель — эффективно защищать государство и уничтожать врага", — подчеркнула чиновница.

По ее словам, пока смарт-мобилизация разрабатывается как пилотный проект.

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"Это исключительно пилотный проект, через который мы сможем систематизировать заявки, поступающие по присоединению к ВСУ и проведения по сути за руку военнообязанного, чтобы наиболее целевым образом занять именно ту должность, которую он считает нужным для себя занять. Мы считаем, что для того, чтобы военный был полностью уверен в своих навыках, в том, что он готов, мы должны полностью пересмотреть подходы к обучению, сделать это обучение максимально современным. Собственно, в дронах мы видим огромный сдвиг и считаем, что за этим будущее и военнослужащий сможет научиться, например, быть оператором дрона", — прокомментировала она.

Мобилизация в Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил - в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко также заявлял, что в Украине могут усилить мобилизацию. По его словам, такой сценарий возможен, если агрессор Россия мобилизует около 700 тысяч своих граждан.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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