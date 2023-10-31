Мобилизация в Украине: что изменится с 1 ноября и кого могут призвать в войска

Военнообязанным украинцам в случае переезда на новое место жительства нужно обратиться в местный ТЦК СП и стать на военный учет в течение 7 дней.

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Мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для службы по состоянию здоровья / Коллаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ВСУ

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, когда агрессор Россия осуществила полномасштабное военное вторжение. Военнообязанными считаются все мужчины, которые пригодны для несения службы по состоянию здоровья, в возрасте от 18 до 60 лет. Отсрочка предоставляется в случае проблем со здоровьем, по семейным обстоятельствам и при бронировании сотрудника на предприятии или в органах государственной власти и местного самоуправления.

Военное положение и общая мобилизация на территории Украины продлены до 15 ноября 2023. Парламент в очередной раз продлевал военное положение и мобилизацию, поскольку война продолжается. Ожидается новое продление мобилизации и по истечению этого срока.

Мобилизация в Украине 2023 – что меняется с 1 ноября

Мужчины, которые переезжают в другие регионы и меняют свое место жительства, должны обратиться в Территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) там, куда они приехали, и стать на военный учет. За границей им следует обратиться в консульское учреждение. Сделать это нужно в течение 7 дней.

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Кроме мужчин, на воинский учет должны стать женщины, которые работают по медицинской специальности

Какие виды повесток в Украине

Сотрудники ТЦК СП (военкоматов) могут вручать повестки мужчинам в возрасте от 60 лет по месту прописки, жительства, на работе, на улице и в других местах. В законе четко не прописано, где нельзя вручать повестку.

Есть три типа повесток:

Повестка для уточнения данных;

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

Мобилизационное распоряжение (повестка на отправку в войска);

Какой призывной возраст при мобилизации в Украине

Мобилизация военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 27 лет происходит в том случае, если у них есть боевой опыт, они являются резервистами или идут воевать по собственному желанию. На практике ситуации могут отличаться.

Кого могут мобилизовать с 1 ноября

Мобилизовать могут граждан, которые пригодны к несению военной службы в ВСУ и не имеют права на получение отсрочки. Среди них могут быть следующие категории граждан:

Военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются годными к несению воинской службы и имеют опыт участия в боевых действиях;

Военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе, но ранее не служили в войсках и не имеют боевого опыта;

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются годными или ограниченно годными по состоянию здоровья для несения службы;

Военнообязанные женщины, которые состоят на воинском учете;

Граждане, которых исключили из списка военнообязанных и с воинского учета, если военно-врачебная комиссия (ВВК) придет к выводу, согласно которому они годны к несению воинской службы;

Лица в возрасте от 18 до 60 лет с инвалидностью, которых ВВК признает годными или ограниченно годными, по их собственному желанию.

Кто имеет право на отсрочку мобилизации в Украине

Отсрочка от мобилизации дается по 5 категориям:

Состояние здоровья; Профессиональная деятельность; Бронирование; Семейные обстоятельства; Получение образования (научная, педагогическая и преподавательская деятельность).

Сколько продлится всеобщая мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине, по сообщениям властей, продлится до тех пор, пока идет полномасштабная война с Россией.

Будет ли усиление мобилизации

Представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что пока усиления мобилизации в Украине не предусмотрено.

По его словам, мероприятия проходят согласно планам.

"Конечно, проводят мобилизацию и для формирования новых резервов, которые нужны для наступления и для освобождения территорий. Но оснований на сегодняшний день говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет", - подчеркнул Вениславский в интервью BBC.

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