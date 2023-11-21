В Воздушных силах рассказали о новейших комплексах, которые будут в основе ПВО Украины

Воздушные силы, сейчас имеют больше обновленных западных систем, которые постепенно на определенных направлениях вытесняют советскую технику.

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Игнат рассказал об усилении ПВО / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что вскоре основу украинской системы ПВО будут составлять американский ЗРК Patriot, разработанный европейским консорциумом Eurosam ЗРК дальнего действия SAMP/T, немецкий комплекс IRIS-T и норвежский ЗРК средней дальности NASAMS, которые постепенно заменят советскую технику.

"Основные четыре комплекса, которые, видимо, станут основой нашего ПВО в дальнейшем - это Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Сами эти системы будут составлять щит от воздушных сил, а в дальнейшем уже эшелонированная ПВО будет распределяться по родам и видам других Сил обороны. Будем усиливаться. Сейчас это усиление проходит путем введения дополнительных мобильных огневых групп", - сказал Игнат на брифинга.

По словам представителя, воздушные силы, сейчас имеют больше обновленных западных систем, которые постепенно на определенных направлениях вытесняют советскую технику.

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"Мы не можем бесконечно использовать советскую технику, все, что у нас было, мы используем, но и боекомплекты, и исправность техники истощается. Ее станет все меньше", - пояснил он.

Юрий Игнат также подчеркнул, что западные союзники помогают пополнять комплекты зенитных управляемых ракет С-300 и "Бук" и предоставляют комплекты запасных частей. Но их запасы не вечны, поэтому все больше они передают системы западного образца: от малого ПВО, ПВО Сухопутных войск и других родов и Сил обороны, вплоть до зенитных ракетных систем, которые есть на вооружении в воздушных силах.

Напомним, что ФРГ передаст Украине еще две системы IRIS-Т. Германия вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, отметил Мартин Егер.

Игнат рассказал о защите украинского неба. Предоставление средств противовоздушной обороны в аренду не является распространенной практикой в мире. Впрочем, были случаи, когда Украина пользовалась этой возможностью.

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