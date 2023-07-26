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СМИ узнали, как в России работает завод по производству "Шахедов"

Yana Stavska
26 июля 2023, 03:00
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Оккупанты собираются расширять производство дронов за счет изготовления собственной электроники и двигателей.
Шахед, Shahed
Завод в Татарстане получил "франшизу" на производство "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, "Протокол"

Завод по производству иранских "Шахедов", которыми Россия регулярно бьет по украинской гражданской инфраструктуре, открылся в Татарстане. Сейчас на территории особой экономической зоны "Алабуга" работает ангар на 40 кв. км.

Журналисты издания "Протокол" со ссылкой на источники сообщают, что завод изначально должен был производить бронежилеты, потом - разведовательные БПЛА "Орлан", но итогом стала "франшиза" на дроны-камикадзе "Шахед".

Всего контракт РФ и Ирана оценивается в около 115-130 млрд рублей. В настоящее время производство пока на "первом этапе": поставки комплектующих из Ирана и их сборка на месте.

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По мере обучения российского персонала импорт запчастей хотят снизить за счет собственного производства электроники и двигателей. "Переходной период", как ожидают россияне, займет 2-3 года.

"Шахеды" на войне против Украины - главное

Россия закупила "Шахеды" у Ирана еще в прошлом году, с октября 2022 года начала активно применять дроны-камикадзе по гражданской инфраструктуре и наносить массированные удары по объектам энергосистемы.

С тех пор РФ комбинирует ракетные атаки по Украине массовыми пусками "Шахедов", что, в том числе, усложняет работу украинской ПВО. Но у нее это крайне редко получается. Например, в ночь на 25 июля страна-агрессор осуществила уже шестую воздушную атаку на Киев за этот месяц. Все цели были сбиты на подлете, обошлось без жертв и разрушений.

Еще в ноябре 2022 года появились слухи о намерениях России запустить массовое производство "Мопедов" непосредственно у себя, а не закупая БПЛА партиями у Тегерана. Эксперт Юрий Касьян тогда высказался, что Москве в таком случае придется поставлять комплектующие.

А WSJ в феврале уже этого года получила информацию, что "Шахеды" будут собирать в российском городе Елабуга. Сообщалось, что оккупанты планировали сделать не менее 6 000 дронов иранской разработки для войны против Украины.

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