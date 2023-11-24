'Эта зима должна пройти легче': в ВМС сделали оптимистичный прогноз по обстрелам

В ВМС призвали украинцев ответственно относиться к объявленным воздушным тревогам и сразу направляться к укрытиям при опасности.

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В ВМС сделали оптимистичный прогноз по обстрелам / Коллаж Главред, фото: t.me/andrii_nebytov, скриншот

Ожидается, что нынешняя зима в Украине будет менее тяжелой, чем прошлая. Украина готовилась к ней, тогда как Россия уже не имеет таких ресурсов, как в начале широкомасштабной войны. Об этом в эфире "Киев24"заявил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что украинцы будут переживать уже вторую зиму во время полномасштабной войны, и в этом контексте Украина использует приобретенный опыт, что сказывается на ее подготовке в этом году. По словам Плетенчука, помимо улучшенной инфраструктуры, система реагирования на угрозы также подготовлена для эффективного действия.

Он добавил, что российская армия теперь не имеет тех же ресурсов, которые были в начале полномасштабной войны, и это касается как количества ресурсов, так и тактики их использования.

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"Эта зима для нас должна пройти легче, чем прошлая", – подчеркнул спикер.

В то же время он призвал граждан Украины не пренебрегать сигналами тревоги.

"Но не надо расслабляться, не надо игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность - серьезная. И если говорить о ракетах "Калибр", то у россиян логистический разрыв. Корабли они передислоцировали в Новороссийск, а ракеты остались в Севастополе", – добавил Плетенчук.

Удары по критической инфраструктуре

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Военно-Воздушных силах ВСУ утверждают, что российские ракетно-дроновые удары в зимнем сезоне 2023/2024 года вероятно не будут существенно отличаться от тех, которые происходили в прошлом году.

8 ноября в ДТЭК сообщили, что россияне нанесли удар по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

После этого, 16 ноября российские оккупанты атаковали теплоэлектростанцию в прифронтовом регионе Украины. В результате обстрела оборудование на станции серьезно повреждено.

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