Россиян разбили на трех направлениях: генерал ВСУ о наступлении на Мелитополь

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении уничтожили 48 единиц вражеской техники, а также отразили 11 российских атак возле Клещиевки и Андреевки, сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 4 авиаудара и применили 21 дрон на этом направлении. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.
В то же время Фитьо отметил, что наблюдается тенденция к увеличению использования противником дронов-камикадзе, но российские войска руководствуются принципом "не качеством, а количеством".
"Врагом было нанесено 353 обстрела, но со всем тем уничтожено 203 оккупанта на Бахмутском направлении только за минувшие сутки и 48 единиц вражеской техники, среди которых 4 танка, 3 БМП и 1 боевая машина", - добавил он.
В то же время, сказал Фитьо, на Купянском направлении Силы обороны отразили 5 российских атак. Враг нанес 16 авиаударов, совершил 467 обстрелов и применил 9 БПЛА.
"165 российских солдат были ликвидированы и уничтожены 57 образцов военной техники: 6 танков, 2 БТР, 5 БМП, 2 МТЛБ, 4 пушки. Вчера серьезные потери понес враг именно в технике", - акцентировал он.
Спикер сообщил, что стратегических успехов ни на Бахмутском, ни на Лимано-Купянском направлениях российские захватчики не добились.
"Украинские защитники мужественно держат оборону и наносят российским оккупантам большие потери", - подытожил он.
Ситуация на Авдеевском направлении
Украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"Уничтожены ЗРК Бук-М1. Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ Таврия вторые сутки подряд около 700 человек. На Таврическом направлении оккупанты нанесли 16 авиаударов, провели 43 боевых столкновения и осуществили 762 артобстрела. Наши защитники и защитники", – говорится в сообщении.
Потери врага составили 675 человек. Также украинские воины уничтожили 22 единицы военной техники РФ, в частности:
- 2 танка;
- 8 ББМ;
- 3 артсистемы;
- 1 средство ПВО;
- 1 БпЛА;
- 7 автомобилей;
- 37 единиц техники врага повреждены.
Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, добавил Тарнавский.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ идут вперед и захватывают новые рубежи. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.
Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.
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