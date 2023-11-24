ВСУ нацелились на Бахмут и Мелитополь: идут вперед и захватывают новые рубежи

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

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Украинские защитники ведут наступательные действия / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні сили України

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, склад боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника, говорится в сводке Генштаба, опубликованной в Facebook.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 11 атак.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в атаку на Мелитополь и "покрошили" сотни россиян. Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ Таврия составили 491 человек, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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