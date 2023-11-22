ВСУ пошли в атаку на Мелитополь и 'покрошили' сотни россиян вместе с техникой

Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ Таврия составили 491 человек, рассказал Александр Тарнавский.

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Украинские военные продвигаются вперед на юге / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов, в то же время выросли потери врага в живой силе и бронетехнике, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ Таврия составили 491 человек. 7 окупантов сдались в плен", - написал Тарнавский в Telegram.

Уничтожена техника россиян, в том числе:

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3 танка;

3 ББМ;

1 ПТРК;

6 БпЛА;

4 автомобиля;

4 единицы спецтехники (в том числе самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит");

3 склада боеприпасов;

11 единиц техники повреждено.

В то же время, по его словам, враг нанес на Таврическом направлении 1 ракетный и 29 авиационных ударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 911 артобстрелов.

По словам Тарнавского, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, украинские защитники держат оборону на Авдеевском направлении.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ взяли три плацдарма на Левобережье. Артиллерийский огонь уже позволил украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта, говорит Владислав Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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