У РФ катастрофические потери: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой

Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

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ВСУ уничтожают оккупантов / Коллаж: 53-я ОМБр, Минобороны РФ

За неделю с 13 по 19 ноября Силами обороны Украины ликвидировано около 7020 человек личного состава оккупантов РФ.

Также было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

По его данным, потери врага составили:

видео дня

86 танков;

94 боевые бронированные машины;

185 артиллерийских систем;

17 РСЗО;

8 установок ПВО;

170 единиц автотехники;

18 единиц спецтехники.

Кроме этого защитники Украины уничтожили 3 вражеских ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет.

ВСУ уничтожают оккупантов / t.me/Pavliuk_KSV

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак. У Украины есть средства противодействовать вражеским беспилотникам, подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, ранее военный ВСУ призвал мобилизовать студентов. Командир штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что время мобилизовать 18-20-летних студентов, а не 50-летних мужчин.

Ранее Владимир Зеленский ответил смогут ли студенты выезжать за границу. Для студентов немобилизационного возраста облегчат условия выезда за границу на обучение, а также рассмотрит вопрос повышения стипендий.

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