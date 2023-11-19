У РФ катастрофические потери: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой

За неделю с 13 по 19 ноября Силами обороны Украины ликвидировано около 7020 человек личного состава оккупантов РФ.
Также было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
По его данным, потери врага составили:
- 86 танков;
- 94 боевые бронированные машины;
- 185 артиллерийских систем;
- 17 РСЗО;
- 8 установок ПВО;
- 170 единиц автотехники;
- 18 единиц спецтехники.
Кроме этого защитники Украины уничтожили 3 вражеских ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак. У Украины есть средства противодействовать вражеским беспилотникам, подчеркнул Юрий Игнат.
Напомним, ранее военный ВСУ призвал мобилизовать студентов. Командир штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что время мобилизовать 18-20-летних студентов, а не 50-летних мужчин.
Ранее Владимир Зеленский ответил смогут ли студенты выезжать за границу. Для студентов немобилизационного возраста облегчат условия выезда за границу на обучение, а также рассмотрит вопрос повышения стипендий.
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