В Воздушных силах спрогнозировали, приведут ли обстрелы РФ к блэкаутам

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, у россиян по-прежнему есть самолеты стратегической авиации, самолеты дальней авиации, корабли Черноморского флота.

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Как говорит Юрий Игнат, обстрелы Украины РФ будут примерно такими же, как и в минувшем году / коллаж Главред, скриншот из видео

В Воздушных силах ВСУ считают, что российские атаки в зимний сезон 2023/2024 не будут принципиально отличаться от прошлогодних. Об этом в своей колонке для портала "НВ" написал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, у россиян по-прежнему есть самолеты стратегической авиации, самолеты дальней авиации, корабли Черноморского флота.

"Поэтому нужно понимать, что угроза все равно есть", – отметил спикер ВС.

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В то же время офицер отметил, что то, что России пришлось отогнать Черноморский флот из Крыма в Новороссийск и на Азов – очень ощутимый удар по Кремлю. Спикер ВС считает, что россияне прибегли к этому шагу, поскольку прячутся подальше от границ досягаемости ВСУ.

"Это очень круто. Но в то же время у них достаточно носителей для того, чтобы запускать "Калибры" оттуда (из порта Новороссийск – Главред). Не так много "Калибров", по сравнению с ракетами Х-101, выпускали в прошлый раз ‒ где-то один до трех примерно. Мы должны понимать, что угроза "Калибров" тоже будет. И будет угроза ракет типа Х-101. И "Шахеды", – заявил офицер.

Отвечая на вопрос, к каким обстрелам украинцам готовиться, спикер ВС сказал, что примерно "к тому, что было в прошлом году".

"Враг будет, вероятно, пытаться поражать разные объекты на территории нашего государства такими себе комбинированными, как их называли уже, ударами", – подытожил он.

ПВО для Украины

Напомним, что Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму. Украина не имеет достаточно средств противовоздушной обороны, поэтому Россия в основном контролирует небо над нашей территорией, заявил Зеленский.

В воздушных силах раскрыли критическую ситуацию с ПВО в Украине. Юрий Игнат предупредил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.

Эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи. Золотарев убежден, что Украина может получить меньше помощи, чем ожидалось, на фоне войны в Израиле и американских выборов.

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