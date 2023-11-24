'Резервов у россиян уже нет': Свитан раскрыл, какова ситуация на левом берегу Херсонщины

Российские войска пытаются удержаться на этой третьей линии обороны, сообщил Свитан.

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Какова ситуация с вооружением оккупантов на Левобережье / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 66 отдельная механизированная бригада

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил продвижение ВСУ на Левобережье Херсонской области и насколько боеспособной там является группировка РФ.

В оперативном командовании Юг говорили, что там несколько десятков тысяч оккупантов, они способны подтягивать резервы. Полковник запаса считает, что резервов у россиян уже нет.

"Все свои резервы они либо бросили в бой, либо сосредоточили на линии боевого столкновения. На левом берегу Херсонщины они расположили около 60-70 тысяч военнослужащих на общей полосе в несколько сотен километров и глубиной в 40-50 км. Однако численности и плотности российских войск недостаточно для содержания армии, которая поставила перед собой задачу по выполнению стратегических наступательных действий в этом районе. Да, они способны сдержать те наши группы, которые сейчас находятся на Левобережье Херсонской области, но не могут этого сделать по всей длине участка фронта", - пояснил Свитан.

Эксперт рассказал, что плотности войск не хватает для того, чтобы полностью перекрыть любую лазейку. Там есть участки фронта длиной несколько километров, где нет ни одного российского военного.

"Конечно, этим пользуются наши группы и просачиваются туда на тактическую глубину в 15 км и работают по противнику. Русские, в свою очередь, пока мы не развернулись к уровню оперативных плацдармов, в ответ применяют дальнюю артиллерию и авиацию, чтобы удержать развертывание войск. пока ситуация выглядит так, но это не продлится долго", - добавил Свитан.

Украинское руководство примет решение, согласно которому операцию на левом берегу либо свернут, либо произойдет ее усиление, уже с последующим движением к третьей линии обороны россиян.

"Российские войска пытаются удержаться на этой третьей линии обороны. Свою первую-вторую линии они уничтожили сами, когда в начале лета взорвали Каховскую ГЭС. Тогда они остановили наше движение на Херсонском направлении и помешали форсированию Днепра, к которому на тот момент мы уже были готовы. Третью линию обороны они соорудили в 15-30 километрах от Днепра. Ее отстраивали по берегам "зеркала воды" - смотрели по высотам, куда вода может дойти. Линия расположена, грубо говоря, от Новой Каховки до Скадовска", - пояснил военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан сделал прогноз о сроках возвращения Крыма:

Продвижение ВСУ на левом берегу Херсонщины

Напомним, что ВСУ продвинулись на Левобережье Херсонщины, в РФ вспыхнула истерика. Украинские военные смогли продвинуться вперед на левом берегу Днепра. Тем временем в РФ пытаются унять истерику.

Экс-командир "Айдара" раскрыл, как сорвали наступление ВСУ на левый берег Херсонщины. ВСУ вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который пришлось надолго отложить, рассказал Дикий.

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины. Российские войска заявили, что продолжили штурм левобережной Херсонской области, но в ISW не подтверждают этого.

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