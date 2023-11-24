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"Это хороший знак": боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра

Юрий Берендий
24 ноября 2023, 10:49
По словам бойца ВСУ, между двумя берегами Днепра удалось наладить "определенные связи", которые помогают удерживать плацдармы на Левобережье Херсонщины.
'Это хороший знак': боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра
Боец ВСУ рассказал о боях на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Украинские военные активно разворачивают операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области, причиняя трудности оккупантам. Однако российские силы продолжают систематически обстреливать позиции Сил обороны на правом берегу. Об этом рассказал оператор беспилотников Сергей Остапенко из подразделения аэроразведки "Сыновья грома" в интервью CNN.

Он находится на правом берегу Днепра и принимает участие в операции по форсированию реки. Одной из основных целей этой операции является вытеснение российских войск с левого берега с целью защиты гражданского населения от обстрелов.

По словам бойца, оккупанты "24 часа в сутки" обстреливают украинские позиции, и он не может вспомнить, когда в последний раз тишина длилась хотя бы более часа.

видео дня

"Сейчас наши [войска - ред.] продвигаются по ту сторону Днепра. Это очень сложно, мы прилагаем много усилий для того, чтобы это стало возможным и чтобы наращивать наши силы на той стороне Днепра", — говорит Остапенко.

Он отметил, что между двумя берегами Днепра установили "определенные связи" и передают с правого берега на левый различные ресурсы, такие как оружие, боеприпасы, продукты и топливо. Кроме того, подразделение аэроразведки работает над тем, чтобы обеспечить прикрытие бойцов, пересекающих Днепр, наблюдать за движением российских войск и скрывать места расположения украинских военных и техники.

"Каждый раз, когда я вхожу в эту зону я прощаюсь со своей жизнью, потому что понимаю: моя жизнь может оборваться в любой момент, потому что может попасть либо ракета, либо снаряд. К этому привыкаешь, но это неприятно", — рассказывает Остапенко.

По словам военнослужащего, обстрелы можно считать и "добрым знаком". Он добавляет, что мощное сопротивление со стороны россиян это признак того, что Силы обороны Украины все делают правильно и свторируют врагу немало проблем.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее поотмлял Главред, российские войска перебрасывают дополнительные силы вдоль линии фронта на левый берег Днепра, пытаясь приостановить продвижение вооруженных сил Украины в этом районе.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что Вооруженные Силы Украины уже отодвинули оккупантов на расстояние 3-8 километров от реки Днепр на Левобережье Херсонской области.

В Страткоме ВСУ сообщили, что 21 ноября Вооруженные Силы Украины ликвидировали пункт управления российских оккупационных войск на Херсонском направлении.

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