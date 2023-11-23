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Россияне выводят резервы: стали известны успехи ВСУ на левом берегу Днепра

Юрий Берендий
23 ноября 2023, 15:07
Россияне могут отступить с левобережья Херсонщины. По словам Сергея Братчука, для этого необходима авиация западного образца.
Россияне выводят резервы: стали известны успехи ВСУ на левом берегу Днепра
Стали известны успехи ВСУ на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Генштаб ВСУ

Русские перебрасывают резервы с Запорожского направления на левый берег Днепра с целью остановить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, несмотря на сопротивление россиян и постоянные контратаки, Силы обороны Украины продолжают удерживать занятые плацдармы на Левобережье Херсонщины.

"Определенные резервы россияне подтягивают. В том числе, вынуждены снимать их с Запорожского направления, чтобы перебросить на левый берег. Это тоже определенная тенденция, такой довольно интересный нюанс. Там, на Запорожском направлении, у врага тоже не совсем все хорошо. То есть определенный шпагат для россиян удалось устроить. Надеюсь, что все задуманное удастся реализовать", — акцентировал Братчук.

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Он добавил, что противник не прекращает обстрелов артиллерией правого берега Днепра в Херсонской области. По словам Сергея Братчука, одной из задач на левобережье является максимально отодвинуть вражескую артиллерию для безопасности местного населения.

Он отметил, что относительно конкретных достижений Вооруженных сил Украины на левом берегу пока говорить рано. Сейчас необходимо соблюдать информационную тишину.

"О километрах сегодня, три, три, пять, восемь, на которые враг отодвинут на левом берегу Херсонской области, я бы все таки не спешил говорить, поскольку есть определенные задачи для наших подразделений, они их выполняют эффективно. В частности, это можно увидеть по результатам боев, поскольку уже уничтожено много оккупантов — более 1,5 тыс. убитых, более 2 тыс. раненых, это десятки, уже даже за сотню перевалило, единиц уничтоженной техники и артиллерийских систем, танков. Информационная тишина, соответственно, здесь максимально должна быть. Хотя я думаю, что той информации, которой я поделился, достаточно для того, чтобы понимать, какую тяжелую, но необходимую боевую работу выполняют наши ребята на левом берегу", — сказал гость эфира.

Он уверен, что на ситуацию в Херсонской области может положительно повлиять использование западной авиации со стороны украинских войск.

"Это действительно поможет ограничить влияние вражеской авиации, и, соответственно, заставит россиян отступить", - резюмирует Сергей Братчук.

Боевые действия на Левобережье Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны сообщили в своем отчете, что украинские Силы обороны успешно удерживают плацдармы на Левобережье Херсонщины и продолжают контрнаступление.

Как сообщили в Страткоме ВСУ, 21 ноября Вооруженные Силы Украины уничтожили пункт управления спецподразделений российских оккупационных войск на Херсонском направлении.

В то же время, председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко указывает на то, что россияне активно вывозят ценности и документацию из временно захваченных районов левобережья Херсонской области, осознавая наступление активной фазы военных действий.

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