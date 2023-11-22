Крайне неприятные события: МО Британии прокомментировало бои на левобережье

Разведка Британии рассказала, какой будет реакция российского руководства на продвижение ВСУ на левобереже Украины.

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МО Британии прокомментировало бои на левобережье / коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ

Бои около Крынок на левом берегу Херсонской области крайне неприятны для российской армии, хоть и не настолько масштабные, как другие битвы российско-украинской войны. Об этом сообщили в разведке МО Британии сегодня, 22 ноября.

Аналитики Британии констатировали, что на юге Украины продолжаются бои около Крынок, где украинская морпихота удерживает плацдарм на берегу Днепра.

По их словам, характер наземных боев запутанный и хаотичный, он заключается в столкновении пехоты с артиллерийскими перестрелками в сложной лесной местности.

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Украинская армия активно и эфективно использует БпЛА вто время, как ВВС России совершают вылеты и поддерживают фронтовые войска, запуская боеприпасы туда, где не достает украинская ПВО.

Разведка Британии утверждает, что несмотря на небольшой масштаб битвы возле Крынок, российское руководство будет воспринимать ее, как крайне неприятную.

Россия отошла с западного берега Днепра год назад, почти наверняка имея целью удержать украинские войска к западу от реки, сохранить спокойствие в этом секторе и высвободить российские силы в других местах", - добавляют обозреватели.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Напомним, появление плацдармов украинских военных на левобережье Днепра в Херсонской области стало для российских оккупантов настолько неожиданным, что вызвало панические настроения. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Защитники Украины за прошедшие сутки, 21 ноября, продолжали операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и смогли продвинуться вперед. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Огневой контроль над частью левобережья Днепра в Херсонской области обеспечивается средствами поражения ВСУ, заявил военный эксперт Владислав Селезнев. "Это могут быть минометные, артиллерийские орудия или авиационные средства", — подчеркнул он.

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