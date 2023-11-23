"Пошел к Кобзону": умер пропагандист РФ Максудов, попавший под удар на фронте

Российский пропагандист попал под атаку в Запорожской области, когда приехал снимать ролик об оккупантах.

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Умер пропагандист РФ Максудов, попавший под удар на фронте/ коллаж: Главред, фото: скрин, российские ТГ-каналы

В стране-агрессоре РФ сообщили, что после получения ранения на фронте скончался российский пропагандист из "Россия 24" Борис Максудов.

Утром 23 ноября российские пропагандисты сообщили, что Максудов умер, не приходя в сознание.

Пропагандист попал под обстрел, находясь вместе с оккупантами, когда по российским захватчикам ударили ВСУ. Это произошло под Токмаком в Запорожской области в среду, 22 ноября.

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Как отмечает телеграм-канал BAZA, днем 22 ноября Максудов проводил пропагандистскую съемку репортажа о 503-м мотострелковом полку. Съемка происходила недалеко от села Мирное.

Как раз в это время произошел удар украинских военных по размещению российских оккупантов – с дрона было сброшено взрывное устройство. В частности, получил ранение и российский пропагандист, который вел съемку – у него были множественные осколочные ранения, открытые переломы конечностей, а также ему оторвало пальцы.

Пропагандиста доставили в военный госпиталь Токмака. Ночью его решили перевезти в Джанкой в Крыму, но по дороге он умер.

Российский пропагандист Владимир Соловьев сообщал в сети, что Максудов якобы умер в 6 часов утра 23 ноября. Стоит отметить, что российское минобороны после удара утверждало, будто бы жизни раненого пропагандиста ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Шойгу пожаловались на "прилет" по группе российских пропагандистов. Боеприпас разорвался в тот момент, когда кремлевские пропагандисты готовили очередной "сюжет" о "зверствах" украинских защитников.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель. По словам Умерова, даже без мощного флота Украина вытеснила российские военные корабли из Черного моря и восстанавливает свободу мореплавания. Он также подчеркнул, что единственный язык, который понимает Москва, – это язык силы.

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