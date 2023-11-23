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"Сказки закончились. РФ становится сильнее": эксперт сказал, к чему стоит готовиться Украине

Алёна Воронина
23 ноября 2023, 07:27
В США может не хватить столько ресурсов, чтобы поддерживать Украину. Нам стоит быть готовыми к тому, что нужно будет выкручиваться самим.
Тарас загородный, украинские военные, флаг США
США могут сократить помощь Украине, и мы должны быть к этому готовыми, подчеркнул Тарас Загородний/ коллаж: Главред, фото: Главред, командование Объединенных сил ВСУ, president.gov.ua

Украина должна быть готовой к тому, что США могут сократить нам помощь. Поэтому нужно продумывать свои шаги на такой случай. Основное, что нужно сделать – налаживать собственное производство, мобилизовать ресурсы и заставлять банки кредитовать оборонку.

Страна-агрессор Россия становится сильнее. У российских оккупантов есть люди и техника. Несмотря на то, что эта техника старая, ее много и может стать еще больше, и мы должны быть готовы противостоять агрессору. Об этом сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

По словам эксперта, Китай уже ведет гибридную войну. Если вспыхнут еще какие-то конфликты, то у Соединенных Штатов Америки не хватит средств, чтобы поддерживать Украину.

"Гибридная война с Китаем уже продолжается. Пекин не дает России проиграть войну и мягко поддерживает конфликт на Ближнем Востоке, чтобы США тратили свои ресурсы. Следующая точка, которую Китай может поджечь – Северная Корея и Филиппины. То есть прямого конфликта может и не быть, но, по сути, война уже идет. В США просто не будет столько ресурсов, чтобы поддерживать еще и Украину", – отметил Загородний.

Поэтому мы должны готовиться к тому, что может быть сокращение помощи США, говорит эксперт. Он подчеркнул, что Украине нужно налаживать собственное производство и мобилизовать свои ресурсы.

"Мы должны исходить из того, что помощь прекратится, и думать о том, что будет тогда, что мы будем делать. Для этого необходимо налаживать собственное производство, мобилизовать ресурсы, заставлять банки кредитовать оборонку. Ведь если банкиры не хотят финансировать оборонку, зачем они тогда нужны? Ведь они забирают ресурсы у реального сектора экономики. Нужно установить для них налог около 80%", – сказал Загородний.

По его словам, "сказки закончились, Россия становится сильнее". Он обратил внимание, что российские оккупанты на фронте сейчас пытаются снова наступать. У захватчиков есть много техники и людей.

"Не нужно думать, что россияне идиоты. Посмотрите на карту боевых действий – вы увидите, что русские пытаются осуществлять наступление. В России есть люди, есть техника, пусть старая и плохая. Этой техники много, а может стать и еще больше", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что стоит просчитывать все риски наперед, чтобы понимать, как действовать в той или иной ситуации.

"Сейчас россияне дадут денег Северной Корее, Китай даст оборудование, КНДР загонит на заводы 500 тысяч человек – и что мы тогда будем делать? Все эти риски необходимо просчитывать. Никто в этом мире не хочет впрягаться за других", – сказал Загородний.

Смотрите интервью Тараса Загороднего об угрозе сокращения помощи Украине со стороны стран Запада и вероятности заморозки войны:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Война в Украине

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель. По словам Умерова, даже без мощного флота Украина вытеснила российские военные корабли из Черного моря и восстанавливает свободу мореплавания. Он также подчеркнул, что единственный язык, который понимает Москва, – это язык силы.

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов рассказал, что российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на Бахмутском направлении. Там очень динамичная ситуация, но контролируемая. В то же время украинским военным удается сдерживать врага.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки. Российские захватчики завершают перегруппировку на Купянском направлении и после этого могут атаковать с новой силой.

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