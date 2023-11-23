ВСУ впервые уничтожили редкую танкетку РФ: у россиян таких 14 штук

Россияне адаптировали машину для военных нужд. В частности, транспорт может использоваться для эвакуации раненых.

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Россияне продолжают терять новейшую технику / Коллаж Главреда. Фото: t.me/lost_warinua

Украинские военные впервые в течение полномасштабного вторжения РФ уничтожили гусеничный легкобронированный вездеход "Пластун-СН" противника, что подтверждают аналитики Defense Express.

"Пластун-СН" попал в российское войско совсем недавно, замечают эксперты. В конце октября Минобороны РФ сообщило о передаче первой партии машин в количестве 14 единиц из общей заказанной партии в 50 вездеходов.

Что такое "Пластун-СН" - характеристики

масса - 3,8 тонны;

ширина гусеницы - 500 мм;

клиренс - 500 мм;

крейсерская скорость - 30 км / ч;

максимальная скорость - 50 км / ч;

десант - до 8 человек во время движения на суше и до 6 человек во время преодоления водных препятствий.

"Пластун-СН" базируется на одноименном гражданском вездеходе "Пластун", который оккупанты адаптируют для военных нужд. Также машина может использоваться для эвакуации раненых и др.

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Потери России

Накануне пул российских "военкоров" подтвердил мощный удар ВСУ по скоплению 810 бригады морской пехоты на линии фронта. Ранее украинские военные назвали атаку на оккупантов "ударом мести" за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Удар, по словам "военкоров" РФ, пришелся 19 ноября - в День ракетных войск и артиллерии РФ. Российские командиры в тот день собрали личный состав на праздничный концерт в Старобешевском районе Донецкой области.

Но отличились и сами россияне. Главред писал, как российские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков Херсонской области. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто бросили ключевые позиции и сбежали.

Несколькими днями ранее экс-полевого командир террористов "ДНР" Владимир Новиков по кличке "Алабай" признался, что группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат.

Более того, до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

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