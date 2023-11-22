Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 20 ноября. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. На таком уровне геомагнитный шторм продержался до 22 ноября.
Ожидается, что 23 ноября буря опустится до 4-х баллов. 24 ноября буря вновь станет сильнее, а ее мощность вырастет до почти 6-ти баллов. После этого буря опустится до минимума.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 23 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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