Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

Ожидается, что лишь 15 ноября сильная магнитная буря пойдет на спад.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 20 ноября. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. На таком уровне геомагнитный шторм продержался до 22 ноября.

Ожидается, что 23 ноября буря опустится до 4-х баллов. 24 ноября буря вновь станет сильнее, а ее мощность вырастет до почти 6-ти баллов. После этого буря опустится до минимума.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 23 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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