УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

Ангелина Подвысоцкая
22 ноября 2023, 22:34
Ожидается, что лишь 15 ноября сильная магнитная буря пойдет на спад.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 20 ноября. Тогда ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. На таком уровне геомагнитный шторм продержался до 22 ноября.

Ожидается, что 23 ноября буря опустится до 4-х баллов. 24 ноября буря вновь станет сильнее, а ее мощность вырастет до почти 6-ти баллов. После этого буря опустится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 9 вспышек класса С. Специалисты считают, что 23 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

22:05 Украина
Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:33 Украина
Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:50 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:53

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

22:34

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

22:05

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

21:49

Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

21:42

"Нас таких тысячи": известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
21:30

Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

21:15

Виталий Портников. О чем Путин лгал G20Видеоблоги

21:10

Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецептВидео

20:33

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

Реклама
20:26

Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условиеВидео

20:17

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значитмнение

20:05

"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

20:01

В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

19:50

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:43

Россия "потребует" 5 регионов: Загородний предупредил об опасности переговоровВидео

19:20

Помощь США может прекратиться: эксперт рассказал, чем это грозит

19:18

У Шойгу пожаловались на "прилет" по группе российских пропагандистов

19:14

"Путинизм без Путина": кто будет править Россией после войнымнение

19:10

Сплошной каток на дорогах и сумасшедший ветер: Украину накрывает сильный шторм

19:01

Путин собрался долго воевать и поменял тактику: Данилов назвал цель Кремля

Реклама
18:57

"Понимает только язык силы": ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель - Умеров

18:43

Тогда мы жили дружно: беглый Дивеев-Церковный выдал ностальгический бред про совок

18:20

ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов

18:15

Как сейчас выглядит Юлия Тимошенко в реальной жизни - свежие фото

18:13

Заседание "Рамштайна": Запад создает коалицию и выделит Украине системы ПВО

17:54

Одна партия заблокировала законопроект о медицинском каннабисе: на рассмотрение уйдут месяцы

17:49

Головоломка для веселых и находчивых: нужно за 7 секунд найти овечку

17:48

"Риск существует всегда": возможна ли заморозка войны в Украине - Загородний

17:17

"У него есть все шансы": Ирина Билык рассказала про свидания с новым женихомВидео

17:06

Уже ощущается дефицит оружия: ВСУ готовятся к тяжелой зиме - The Times

16:51

Освобождение Левобережья: жители встречают бойцов ВСУ со слезами на глазахВидео

16:42

Саммит G20 стартовал с "трюков" Китая и США, Путин отличился новым бредомВидео

16:26

"Они защищают Украину, говоря на языке захватчика": Бенюк поддержал Фарион в языковом скандале

16:26

На левобережье Херсонщины – переполох: оккупанты РФ тушуются, их охватил страх

16:24

ВСУ нанесли сокрушительные потери российским войскам под Авдеевкой

16:10

Крайне неприятные события: МО Британии прокомментировало бои на левобережье

15:57

Ударом морских дронов уничтожен командир десантного катера РФ проекта "Серна"

15:48

Россияне "разнесли" слухи о поставке Арменией "Точек-У" Украине

15:30

Путин копирует Сталина, который устроил Голодомор в Украине – легендарный историк

15:14

Легче не придумать: улетный салат на Рождество за 5 минут - рецептВидео

Реклама
15:12

Не будет здоровья и начнутся проблемы: старые приметы 24 ноября

15:03

У Путина разработали план "полной анархии" в Украине: Данилов раскрыл детали

15:00

Временный пропуск: Словакия разблокировала движение украинских грузовиков

14:58

Брэд Питт ответил на оскорбления сына

14:55

Кто такая певица-путинистка Меньших, которую ликвидировали ВСУ на Донбассе

14:44

Favbet Foundation передал разведчикам Нацгвардии на передовую внедорожник Nissan Pathfinder

14:37

"У нас есть успехи": Зеленский ответил на заявление Залужного о "войне, зашедшей в тупик"

14:35

"Взрывное выступление": в ВСУ оценили удар по морпехам РФ в ходе концерта

14:33

Аким Галимов и Маричка Падалко стали лицами проекта "Сенси, що об'єднують"

14:15

Муж Заворотнюк закрутил роман с молоденькой, пока актриса страдает от рака

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять