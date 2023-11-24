В Украину врывается шторм: где будут метели, а где потеплеет до +13

Погода в Украине 25 ноября будет снежной и местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день в Карпатах ожидается снеголавинная опасность из-за снегопадов и метелей. Синоптики объявили І уровень опасности. В южных областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
Погода 25 ноября
В Украине 25 ноября будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег в Карпатах, на территории западных, восточных областей и в Днепропетровской области. Дожди прогнозируют в южных областях. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-восточный, скорость 7-12 м/с, будут порывы ветра.
"Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в центральных и восточных областях 1-6° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 13°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +12
По данным meteoprog, 25 ноября Украину засыплет снегом и зальет дождями. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -2...+ 2 градусов. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +7...+ 12 градусов.
Погода 25 ноября в Киеве
В Киеве 25 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.
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