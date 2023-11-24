УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину врывается шторм: где будут метели, а где потеплеет до +13

Ангелина Подвысоцкая
24 ноября 2023, 19:26
Синоптики предупреждают о том, что в Закарпатской области будет держаться угроза схода снежной лавины.
снег, снежная лавина, погода
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 25 ноября будет снежной и местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Карпатах ожидается снеголавинная опасность из-за снегопадов и метелей. Синоптики объявили І уровень опасности. В южных областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

погода 25 ноября
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: ventusky

Погода 25 ноября

В Украине 25 ноября будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег в Карпатах, на территории западных, восточных областей и в Днепропетровской области. Дожди прогнозируют в южных областях. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-восточный, скорость 7-12 м/с, будут порывы ветра.

видео дня

"Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в центральных и восточных областях 1-6° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 25 ноября Украину засыплет снегом и зальет дождями. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -2...+ 2 градусов. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +7...+ 12 градусов.

погода 25 ноября
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Погода 25 ноября в Киеве

В Киеве 25 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 25 ноября
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

В Украину врывается шторм: где будут метели, а где потеплеет до +13

В Украину врывается шторм: где будут метели, а где потеплеет до +13

19:26 Синоптик
Россияне атакуют на Купянском направлении: в DeepState рассказали о тяжелых боях ВСУ

Россияне атакуют на Купянском направлении: в DeepState рассказали о тяжелых боях ВСУ

17:56 Украина
ВСУ дойдут до Джанкоя: полковник рассказал сценарий продвижения в сторону Крыма

ВСУ дойдут до Джанкоя: полковник рассказал сценарий продвижения в сторону Крыма

16:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:26

В Украину врывается шторм: где будут метели, а где потеплеет до +13

19:17

Новый план мобилизации будет готов на следующей неделе, - Зеленский

19:13

Словацкий премьер назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"

19:06

Этот новый салат соперник Оливье: шикарный и вкусный рецепт на Новый год 2024Видео

19:05

Иван Яковина. Что сейчас происходит под АвдеевкойВидеоблоги

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
19:02

Скандал на шоу "Супермама": блогершу из TikTok обвинили в неуплате налогов на миллионіВидео

18:38

Украинцам пора учиться полагаться на собственные ресурсымнение

18:27

Что посмотреть на Нетфликс топ 10: подборка зрелищных и увлекательных сериаловВидео

18:24

Эксперт рассказал о незаменимом продукте: чем полезна квашеная капуста

Реклама
18:11

Евростат назвал шокирующее количество мужчин, выехавших из Украины во время войны

17:56

Россияне атакуют на Купянском направлении: в DeepState рассказали о тяжелых боях ВСУ

17:54

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Козе – испытания, Кабану - ссора

17:27

3 самые сильные молитвы об окончании войны: эти слова помогут в трудные времена

17:09

"Есть план "Б": в Минэнерго надеются, что удастся обойтись без отключений света в холода

17:07

"Ощущения не очень хорошие": актриса сериала "Сваты" резко высказалась о коллегах-россиянах

16:39

Больше никаких скребков: удивительные приемы для быстрой разморозки лобового стекла

16:30

ВСУ дойдут до Джанкоя: полковник рассказал сценарий продвижения в сторону Крыма

16:28

У США и Германии есть план: Зеленского пытаются втянуть в переговоры с РФ - Bild

16:18

Украина зимой выработает лишь треть электроэнергии из-за энергетического террора России - NYT

16:06

"Будут волнами давить на Купянск": Свитан спрогнозировал, как враги "попрут" на ВСУ

Реклама
16:01

От гопника до защитника Украины: легендарный Титушко воюет в составе ВСУ

15:59

Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT — новые бренд-посла FAVBET реклама

15:55

"Жест доброй воли": россияне готовятся бежать сразу из 2 городов - полковник ВСУ

15:48

"Увеличить налоги и уменьшить смерти": в Украине хотят повысить цены на алкоголь

15:42

Прокурор требует реально посадить Ступку за решетку на три года

15:39

"Лезут со всех направлений": детали нового наступления россиян на Авдеевку - Барабаш

15:32

День ангела в декабре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

15:21

Сразу две пожарные автолестницы немецкого производства Magirus получили спасатели Полтавской области

15:21

Настя Каменских удивила рыжим цветом волос и презентовала испаноязычный хитВидео

15:05

Что нельзя делать 25 ноября, чтобы не потерять деньги и здоровье - приметы дня

14:59

Бойцы ГПСУ прорвали оборону РФ у Сватово и заняли передовые позиции врагаВидео

14:42

"Вокруг усеяно российскими телами": эксперт раскрыл самый сложный участок возле Авдеевки

14:38

В этой части дома нельзя ставить елку: эксперт предупредил об опасности

14:32

"Я здесь с миром": мисс Вселенная из Украины рассказала об общении с россиянкой

14:14

Можно ли получить деньги по соцвыплатам сразу из нескольких мест: ответ юристов

14:10

Можно ли давать через порог: что говорит древняя примета

14:08

"Эта зима должна пройти легче": в ВМС сделали оптимистичный прогноз по обстрелам

14:03

Китай может втайне помочь РФ построить подводный тоннель в Крым – WP

13:51

"Россияне ждали похорон военного": в ОВА рассказали о жестоком обстреле Чернобаевки

13:34

"Похвасталась": Лорак вывалила рыхлый живот

Реклама
13:26

Безногий фигурист-путинист Костомаров пустился в пляс на банкете

12:53

Лунный календарь 25 ноября 2023: старые проблемы заставят найти опору в себе

12:49

"Резервов у россиян уже нет": Свитан раскрыл, какова ситуация на левом берегу ХерсонщиныВидео

12:46

Что на самом деле означают черные точки на лобовом стекле: об этом знают единицы

12:34

Россиян разбили на трех направлениях: генерал ВСУ о наступлении на Мелитополь

12:29

Свитан назвал главное условие освобождения Крыма украинской армией

12:10

Десятки погибших: британская разведка сообщила о главной проблеме на фронте

11:51

Основная фаза войны в Украине завершится осенью 2024 года: Свитан описал план СШАВидео

11:39

Гороскоп на завтра 25 ноября 2023: Овну - риск, Стрельцу - лицемерность

11:34

Пьяное ДТП Остапа Ступки: суд вынес приговор

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять