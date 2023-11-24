Будет мороз -17 и до полуметра снега: синоптик назвал даты бешеной погоды в Украине

В Украине начнутся очень сильные снегопады. Стоит быть готовыми к налипанию мокрого снега и сугробов на дорогах. Будут трескучие морозы -15...-17 градусов.

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Погода в Украине станет еще холоднее – будет мороз -17 и до полуметра снега/ unsplash.com

Погода в Украине станет еще холоднее в ближайшие дни. В большинстве областей будут очень сильные снегопады – кое-где наметет до полуметра снега. При этом почти везде, кроме некоторых областей, ударят морозы от -15 до -17 градусов.

Таким прогнозом погоды поделился народный синоптик Станислав Щедрин. Он отметил, что стоит быть готовыми к метелям, снежным сугробам на дорогах и налипанию мокрого снега.

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"Кое-где наметет до полуметра снега. В ближайшие дни в большинство областей Украины придет настоящая зимняя погода, ожидаются очень сильные снегопады, сильные метели, налипание мокрого снега, снежные заносы на дорогах, а в юго-восточных областях пройдут сильные дожди с переходом в мокрый снег", – прогнозирует синоптик.

Он также отметил, что с 28-30 ноября в Украину придут холодные воздушные массы, в результате чего по всей территории нашего государства, за исключением южных областей, ударят трескучие морозы до -15...-17 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Напомним, украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни. В пресс-службе ГСЧС предупредили о гололедице, метели и приросте снежного покрова до 50 сантиметров. 26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской области и Одесской областях.

Также раньше синоптик назвала дату мощного циклона, когда налетят метели, ветер и ледяной дождь. По словам Натальи Диденко, погода в Украине станет еще сложнее в два дня конца месяца – 26 и 27 ноября. В эти дни в наше государство придет циклон, погода резко ухудшится и удивит неприятными метеорологическими явлениями.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украину на два дня придет потепление. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что потепление будет в пятницу и субботу, 24 и 25 ноября. Температура воздуха ненадолго поднимется.

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