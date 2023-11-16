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СМИ: украинская ДРГ прорвалась в казарму оккупантов - те открыли огонь друг по другу

Яна Ставская
16 ноября 2023, 16:17
Российский пропагандист признал колоссальные потери среди российских оккупантов в результате "налета".
СМИ: украинская ДРГ прорвалась в казарму оккупантов - те открыли огонь друг по другу
Украинцы якобы забросали подвал оккупантов гранатами / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат, сообщает журналист Денис Казанский, ссылаясь на признания экс-полевого командира террористов "ДНР" Владимира Новикова по кличке "Алабай".

"Тема сегодняшнего видео - печальная. Несколько дней назад в Запорожской области произошло трагическое событие: ДРГ противника зашла в "располагу" и, в общем, выкосили располагу", - заныл пропагандист.

Казанский отмечает, что ни один из российских военкоров об этом случае не упоминал. А вот Новиков подкрепил свои слова еще и видеороликом.

видео дня

ВСУ уничтожили целую казарму оккупантов на Запорожском направлении - смотрите видео:

СМИ: украинская ДРГ прорвалась в казарму оккупантов - те открыли огонь друг по другу

По словам Новикова, украинская ДРГ якобы применила бесшумное оружие.

"Противник зашел в подвальное помещение, которое использовалось под располагу. Забросали гранатами и засыпали пулями. Потери были огромное. В общем, ЧП",- подытоживает военный РФ.

В ответ российские оккупанты открыли хаотичную стрельбу по своим.

"Естественно, люди отдыхали... было большое скопление... Когда стреляют, рвутся гранаты... получился хаос, каша...и в том числе друг друга тоже зацепили", - признал Новиков.

Затем Новиков "наехал" на российских командиров, которые не организовали должную охрану.

В конце грустный оккупант припомнил 2015 год, когда ВСУ якобы уничтожали российских захватчиков на блокпостах в Донецкой области.

Потери России

Уже месяц российские оккупанты развивают новое масштабное наступление на востоке Украины, засыпая огневые позиции ВСУ своим "тушеным мясом".

В частности, больше всего "достается" Авдеевке, которую россияне пытаются взять в окружение, и Марьинке. Также ВС РФ стягивают силы под Купянск, надеясь захватить важный железнодорожный узел.

В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

Ранее Главред писал, как до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

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война в Украине ВСУ война России и Украины
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